Assassin’s Creed Odyssey vanaf vandaag beschikbaar op Xbox en PC Game Pass

Microsoft heeft tijdens zijn Xbox Tokyoa Game Show-livestream bekendgemaakt dat Assassin’s Creed Odyssey vanaf vandaag beschikbaar is via Xbox en PC Game Pass. De game werd door Ubisoft in oktober 2018 uitgebracht voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Assassin’s Creed Odyssey

Sinds de release van Assassin’s Creed Odyssey is er de nodige DLC beschikbaar gemaakt, waaronder de verhaaluitbreiding Fate of Atlantis en een Story Creator Mode waarmee spelers hun eigen quests kunnen maken en delen met de community. Eind vorig jaar verscheen daarnaast nog het Assassin’s Creed Crossover Stories-uitbreidingspakket voor Valhalla en Odyssey en werd er een update uitgebracht met 60fps-ondersteuning op Xbox Series X|S en PlayStation 5.

Van een verstoten Spartaanse huurling tot een legendarische Griekse held, begin in Assassin’s Creed Odyssey aan een adembenemend avontuur om de geheimen van je verleden te ontdekken en het lot van het oude Griekenland te veranderen, een door oorlog verscheurde wereld gevormd door goden en mensen, waar bergen en zee botsen. Ontmoet beroemde figuren uit het oude Griekenland en ga met ze om tijdens een belangrijke periode in de geschiedenis dat de westerse beschaving heeft gevormd.