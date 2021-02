Apex Legends komt op 9 maart naar Nintendo Switch met gratis Battle Pass-upgrades

Goed nieuws voor Nintendo Switch-bezitters, want Electronic Arts heeft bekendgemaakt dat Apex Legends op 9 maart naar de populaire console komt. Respawn Entertainment kondigde de releasedatum aan met een korte post op de website van Apex Legends.

Apex Legends

De versie voor de Nintendo Switch is in samenwerking met Panic Button ontwikkeld en bevat alle alle functies van de versie die momenteel beschikbaar is voor Xbox, PlayStation en pc. Spelers kunnen het zelfs opnemen tegen bezitters van deze systemen, dankzij de ondersteuning voor crossplay. Om de ietwat andere controls, afmetingen en technische beperkingen van de hardware te compenseren, zal de Switch-versie van Apex Legends een aantal unieke optimalisaties bevatten om het in lijn te brengen met de andere versies van het spel.

Apex Legends Season 8 ging deze week van start en de release van de Switch-versie zal midden in het seizoen plaatsvinden. Switch-gebruikers krijgen 30 levels van de huidige Battle Pass-upgrades gratis vanwege de late start. Alle content van het nieuwe seizoen zal bovendien direct beschikbaar zijn. Daarnaast ontvangen Switch-bezitters dubbele XP gedurende de eerste twee weken na de lancering. De game is gratis speelbaar, net als op de andere systemen.