Amiibo Cat Mario & Cat Peach voor Super Mario 3D World nu beschikbaar voor pre-order

Nintendo presenteerde onlangs Super Mario 3D World voor de Nintendo Switch ter viering van het 35-jarig jubileum van Super Mario. De game verschijnt op 12 februari 2021 en op dezelfde dag worden ook de amiibo van Kat-Mario en Kat-Peach uitgebracht als dubbelpakket. Dit amiibo-pakket is momenteel beschikbaar voor pre-order bij NedGame en Amazon.

Amiibo: Cat Mario & Cat Peach

Het is nog onbekend wat de amiibo van Cat Mario en Cat Peach qua functionaliteit aan de game zullen toevoegen. De originele Super Mario 3D World had geen functionele amiibo-ondersteuning, echter verwachten we wel dat dit het geval zal zijn met de Switch-versie. Later worden er meer details uit de doeken gedaan over nieuwe elementen die deze game te bieden heeft.

Dit jaar zijn er minder nieuwe amiibo verschenen in vergelijking met het enorme aantal dat in 2019 voor Super Smash Bros. Ultimate werd uitgebracht. Aan het begin van het jaar werd de laatste amiibo van Super Smash Bros. Ultimate gelanceerd met Richter en Dark.

