Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart Live: Home Circuit en Game & Watch: Super Mario Bros. worden allemaal dit jaar uitgebracht

Mario heeft een lange weg afgelegd sinds hij op die eerste Goomba sprong in World 1-1 van het oorspronkelijke Super Mario Bros. Nu, 35 jaar na de release van die game in Japan, is hij de ster in allerlei games op de Nintendo Switch, waardoor hij zich in de kijker heeft gespeeld bij merken als LEGO, Kinder Joy en Monopoly. Bovendien komt er een speciaal Splatfest in Super Mario-stijl naar Splatoon 2.

Pre-order → De gamecardversie Super Mario 3D All-Stars wordt slechts in beperkte oplage geproduceerd en de downloadversie is slechts verkrijgbaar tot eind maart 2021. Wees er dus snel bij. Nu beschikbaar bij:

Nintendo viert Super Mario-verjaardag groots

In een nieuwe videopresentatie die vandaag werd uitgezonden, heeft Nintendo diverse games, producten en in-game evenementen uit de doeken gedaan die verschijnen in het kader van het 35-jarig jubileum van Super Mario Bros. Hieronder vallen games die nieuw zijn voor de verschillende Nintendo Switch-systemen, zoals Super Mario 3D All-Stars, een collectie van drie Super Mario-games van het moderne tijdperk bestaande uit Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy; Super Mario Bros. 35, een onlinegevecht voor 35 spelers in de wereld van het oorspronkelijke Super Mario Bros.; en Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, een verbeterde versie van Super Mario 3D World dat oorspronkelijk op de Wii U werd uitgebracht.

Daarnaast toonde de video nieuwe Super Mario-ervaringen die dit jaar worden uitgebracht, zoals Mario Kart Live: Home Circuit, waarmee het plezier van de Mario Kart-serie naar de echte wereld wordt gebracht door het Nintendo Switch-systeem te gebruiken om een echte, fysieke kart te besturen; de klassieke Super NES-game Super Mario All-Stars die later vandaag wordt uitgebracht voor Nintendo Switch Online; en een nieuw Nintendo-product genaamd Game & Watch: Super Mario Bros., een klein spelsysteem dat is gebaseerd op de klassieke Game & Watch-systemen waarop Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels en Ball gespeeld kunnen worden.

Hoogtepunten uit de video waren onder andere:

Super Mario 3D All-Stars: Er komen geoptimaliseerde versies van de 3D Super Mario-games Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy naar de Nintendo Switch in één bundel. Naast dat deze games over hogere resoluties beschikken dan de oorspronkelijke versies, zijn ze geoptimaliseerd voor een soepele gameplay-ervaring op de Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars bevat ook een in-game muziekspeler waarop je de muziek uit alle drie de games kunt beluisteren, zelfs als het scherm van het Nintendo Switch-systeem uit staat. Super Mario 3D All-Stars wordt op 18 september exclusief uitgebracht voor de verschillende Nintendo Switch-systemen. De gamecardversie wordt slechts in beperkte oplage geproduceerd en de downloadversie is slechts verkrijgbaar tot eind maart 2021. Super Mario 3D All-Stars is vanaf vandaag beschikbaar als pre-order in de Nintendo eShop.

Er komen geoptimaliseerde versies van de 3D Super Mario-games Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy naar de Nintendo Switch in één bundel. Naast dat deze games over hogere resoluties beschikken dan de oorspronkelijke versies, zijn ze geoptimaliseerd voor een soepele gameplay-ervaring op de Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars bevat ook een in-game muziekspeler waarop je de muziek uit alle drie de games kunt beluisteren, zelfs als het scherm van het Nintendo Switch-systeem uit staat. Super Mario 3D All-Stars wordt op 18 september exclusief uitgebracht voor de verschillende Nintendo Switch-systemen. De gamecardversie wordt slechts in beperkte oplage geproduceerd en de downloadversie is slechts verkrijgbaar tot eind maart 2021. Super Mario 3D All-Stars is vanaf vandaag beschikbaar als pre-order in de Nintendo eShop. Mario Kart Live: Home Circuit: Het door Nintendo en Velan Studios gemaakte Mario Kart Live: Home Circuit haalt het plezier van de Mario Kart-serie naar de echte wereld met een Nintendo Switch of Nintendo Switch Lite doordat spelers met een fysieke kart om de eerste plaats racen. De kart reageert op boosts in de game en de echte wereld, komt tot stilstand als de speler in de game wordt geraakt door een voorwerp en kan op verschillende wijzen worden beïnvloed, afhankelijk van de race. Spelers plaatsen poortjes om in huis een route uit te stippelen in een vorm naar wens. Race in grand prixs tegen Koopalings om skins voor parcours en kostuums voor Mario en Luigi vrij te spelen en speel met maximaal vier spelers in de lokale multiplayerstand. Mario Kart Live: Home Circuit, dat verkrijgbaar zal zijn als de Mario-set en Luigi-set, wordt op 16 oktober uitgebracht.

Het door Nintendo en Velan Studios gemaakte Mario Kart Live: Home Circuit haalt het plezier van de Mario Kart-serie naar de echte wereld met een Nintendo Switch of Nintendo Switch Lite doordat spelers met een fysieke kart om de eerste plaats racen. De kart reageert op boosts in de game en de echte wereld, komt tot stilstand als de speler in de game wordt geraakt door een voorwerp en kan op verschillende wijzen worden beïnvloed, afhankelijk van de race. Spelers plaatsen poortjes om in huis een route uit te stippelen in een vorm naar wens. Race in grand prixs tegen Koopalings om skins voor parcours en kostuums voor Mario en Luigi vrij te spelen en speel met maximaal vier spelers in de lokale multiplayerstand. Mario Kart Live: Home Circuit, dat verkrijgbaar zal zijn als de Mario-set en Luigi-set, wordt op 16 oktober uitgebracht. Game & Watch: Super Mario Bros: Dit nieuwe apparaat is gebaseerd op de oorspronkelijke Game & Watch-systemen die in 1980 voor het eerst werden uitgebracht. Het oorspronkelijke handheld-apparaat bevatte een game en kon ook als horloge worden gebruikt. De oorspronkelijke Game & Watch-serie is wereldwijd meer dan 43 miljoen keer verkocht. Game & Watch: Super Mario Bros. beschikt over een moderne richtingsknop. Game & Watch: Super Mario Bros. bevat naast de klassieke games Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (in Japan uitgebracht als Super Mario Bros. 2) en een speciale versie van Ball met een Mario-sausje, een klok met 35 geheimpjes om te ontdekken, inclusief enkele gastoptredens van Mario’s vrienden en vijanden. Game & Watch: Super Mario Bros. wordt op 13 november uitgebracht.

Dit nieuwe apparaat is gebaseerd op de oorspronkelijke Game & Watch-systemen die in 1980 voor het eerst werden uitgebracht. Het oorspronkelijke handheld-apparaat bevatte een game en kon ook als horloge worden gebruikt. De oorspronkelijke Game & Watch-serie is wereldwijd meer dan 43 miljoen keer verkocht. Game & Watch: Super Mario Bros. beschikt over een moderne richtingsknop. Game & Watch: Super Mario Bros. bevat naast de klassieke games Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (in Japan uitgebracht als Super Mario Bros. 2) en een speciale versie van Ball met een Mario-sausje, een klok met 35 geheimpjes om te ontdekken, inclusief enkele gastoptredens van Mario’s vrienden en vijanden. Game & Watch: Super Mario Bros. wordt op 13 november uitgebracht. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: Multiplayer op de Nintendo Switch: niet voor de poes! Deze moderne versie van Super Mario 3D World, dat oorspronkelijk werd uitgebracht voor de Wii U, bevat coöp-gameplay (zowel online als in de lokale multiplayerstand) in allerlei creatieve levels. Later worden er meer details uit de doeken gedaan over nieuwe elementen die deze game te bieden heeft. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury wordt op 12 februari 2021 uitgebracht voor de Nintendo Switch. Op diezelfde dag worden ook de amiibo van Kat-Mario en Kat-Peach uitgebracht als dubbelpakket.

Multiplayer op de Nintendo Switch: niet voor de poes! Deze moderne versie van Super Mario 3D World, dat oorspronkelijk werd uitgebracht voor de Wii U, bevat coöp-gameplay (zowel online als in de lokale multiplayerstand) in allerlei creatieve levels. Later worden er meer details uit de doeken gedaan over nieuwe elementen die deze game te bieden heeft. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury wordt op 12 februari 2021 uitgebracht voor de Nintendo Switch. Op diezelfde dag worden ook de amiibo van Kat-Mario en Kat-Peach uitgebracht als dubbelpakket. Super Mario Bros. 35: Welkom bij Super Mario Bros met 35 spelers! In deze competitieve game nemen 35 spelers het online tegen elkaar op om als laatste Mario over te blijven. De vijanden die je verslaat, worden naar je tegenspelers gestuurd, maar dat werkt natuurlijk ook andersom! Spelers kunnen speciale voorwerpen activeren om te proberen hun tegenstanders te snel en te slim af te zijn. Super Mario Bros. 35 wordt op 1 oktober alleen als downloadversie uitgebracht en zal exclusief verkrijgbaar zijn voor Nintendo Switch Online-leden. De game zal speelbaar zijn tot en met 31 maart 2021.

Welkom bij Super Mario Bros met 35 spelers! In deze competitieve game nemen 35 spelers het online tegen elkaar op om als laatste Mario over te blijven. De vijanden die je verslaat, worden naar je tegenspelers gestuurd, maar dat werkt natuurlijk ook andersom! Spelers kunnen speciale voorwerpen activeren om te proberen hun tegenstanders te snel en te slim af te zijn. Super Mario Bros. 35 wordt op 1 oktober alleen als downloadversie uitgebracht en zal exclusief verkrijgbaar zijn voor Nintendo Switch Online-leden. De game zal speelbaar zijn tot en met 31 maart 2021. Super Mario All-Stars: De klassieke Super NES-game, die beschikt over verbeterde versies van Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 en Super Mario Bros. 3 met verbeterde 16-bit graphics, voegt zich later vandaag bij de collectie games die beschikbaar zijn met Nintendo Switch Online!

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.