Aanbieding: Nintendo Switch Lite met Animal Crossing: New Horizons en Switch Online voor €209 bij MediaMarkt

Vanaf vandaag is bij de MediaMarkt de Nintendo Switch Lite met Animal Crossing: New Horizons en een Switch Online-abonnement voor drie maanden in de aanbieding voor slechts €209. Dit pakket wordt normaal voor €249 aangeboden en veel goedkoper is de Switch Lite nog niet beschikbaar geweest, aangezien de game nog altijd bijna €50 kost en drie maanden Switch Online voor €7,99 is te verkrijgen. Helaas is deze aanbieding alleen geldig in de kleur turquoise en Animal Crossing: New Horizons wordt meegeleverd als downloadcode.

Nintendo heeft de Switch Lite voorzien van een 5,5-inch lcd-scherm met een resolutie van 1280 x 720 pixels. De resolutie is daarmee ongewijzigd, maar het schermformaat is kleiner dan het 6,2-inch scherm van de reguliere Switch. Aan de voorzijde is ook afscheid genomen van een lichtsensor, waardoor de helderheid van het scherm niet langer automatisch wordt aangepast. De Lite-versie is met zijn 275 gram lichter dan de gewone Switch, die 300 gram weegt zonder Joy-Cons.