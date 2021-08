Drie Nintendo Switch-games naar keuze voor 111 euro: Smash Bros, Mario Odyssey, Luigi’s Mansion 3, Zelda en meer

Nintendo-fans opgelet, want Amazon.de heeft een aantal interessante aanbiedingen en deals voor Nintendo Switch-gebruikers. Nederlandse en Belgische klanten kunnen namelijk drie Switch-games aanschaffen voor 111 euro. Deze korting kan alleen worden toegepast op producten die door Amazon worden verkocht en verzonden, externe verkoper zijn uitgesloten. Wees er snel bij want deze actie duurt doorgaans slechts enkele dagen.

Voor 111 euro kun je de beste games van dit moment bemachtigen, waaronder The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Maker 2, Pokémon Sword, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey, Luigi’s Mansion 3 en meer. Wees er snel bij, want doorgaans zijn de populairste snel weg. Selecteer drie games op deze pagina en plaats ze in je winkelwagen door op de knop ‘In winkelwagen’ te klikken. Ga vervolgens naar de kassa. De dealprijs wordt automatisch op je bestelling toegepast. De korting wordt op de laatste stap van het bestelproces zichtbaar.

Het is op Amazon.de tegenwoordig mogelijk om te betalen met iDEAL, per bankoverschrijving of creditcard. De games voor de Nintendo Switch worden gratis thuisbezorgd.