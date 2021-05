70 nieuwe games met FPS Boost-ondersteuning voor Xbox Series X | S

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het zijn FPS Boost-functie van Xbox Series X | S beschikbaar heeft gemaakt voor 70 nieuwe titels. Op dit moment zijn er in totaal 97 games beschikbaar met ondersteuning voor FPS Boost. De functie kan de framerate in games die backwards compatibel zijn verbeteren, zonder dat de ontwikkelaar een update hoeft uit te brengen. In sommige gevallen worden framerates gehaald die vier keer zo hoog liggen als het origineel.

FPS Boost werd in februari gelanceerd in Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, Watch Dogs 2 en UFC 4. Later in de maand werden Dishonored: Definitive Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76 en Prey toegevoegd, terwijl de functie in april werd uitgerold naar 13 games van EA.

Op maandag heeft Microsoft nog eens 74 games toegevoegd, waaronder Alien Isolation, Gears of War 4, Assassin’s Creed Unity, Far Cry 5, Deus Ex Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider, Wasteland 3 en meer. Dit zijn de overige bekende titels met FPS Boost-ondersteuning:

Halo Wars 2

Hyperscape

Life is Strange 1 & 2

Metro 2033 Redux

Overcooked! 2

ReCore

Sleeping Dogs Definitive Edition

Superhot

Untitled Goose Game

Yakuza 6: The Song of Life

Voor de meeste games die FPS Boost en/of automatische HDR ondersteunen, is de functie standaard ingeschakeld. Voor sommige games moet je dit echter handmatig inschakelen. Om dit te doen ga je naar de sectie Game beheren van een willekeurige titel en selecteer vervolgens Compatibiliteitsopties.

Vink het selectievakje aan om FPS Boost in te schakelen. Schakel het selectievakje uit als je FPS Boost wilt uitschakelen en het spel in de oorspronkelijke vorm wilt spelen.