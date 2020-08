343 Industries: Halo Infinite verschijnt in 2021 voor Xbox One, Xbox Series X en Windows

Een woordvoerder van Halo Infinite-ontwikkelaar 343 Industries heeft ontkend dat het overweegt om de Xbox One-versie van de game te schrappen. Deze week verscheen er een gerucht dat de studio moeite zou hebben met de ontwikkeling van Infinite op Xbox One en daarom zou intern worden overwogen om de game alleen voor Xbox Series X en Windows uit te brengen.

Daarnaast werd beweerd dat Microsoft niet uitsluit dat Halo Infinite pas na 2021 verschijnt als het denkt dat de game er baat bij zou hebben. Communitymanager van 343 Industries, John Junyszek, heeft op Twitter deze geruchten bestempeld als ‘fake leaks’.

Hey Eric – we're seeing lots of fake "leaks" out there, so please don't believe everything you read. There are no plans to change our 2021 release or the devices and platforms we'll be supporting. We're building Halo Infinite to be the best it can be on each device/platform 👊

— John Junyszek (@Unyshek) August 25, 2020