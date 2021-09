‘MacBook Pro 2021 met miniled komt in oktober of november’

DigiTimes heeft in een nieuw rapport informatie gedeeld over de lancering van de nieuwe MacBook Pro’s met de M1X-soc. Apple zou nog steeds last hebben van de aanhoudende tekorten in de toeleveringsketen en dat zou kunnen resulteren in een vertraging van meerdere maanden.

Lees ook → Massaproductie Apple Watch Series 7 vertraagd

MacBook Pro 2021 met miniled

“De aanhoudende chip-tekorten die in verschillende mate voorkomen, kunnen ervoor zorgen dat de lancering van Apple’s aankomende MacBook Pro’s met miniled-scherm in oktober of zelfs november wordt gepland, in plaats van de gebruikelijke release in september, aldus bronnen in de industrie”, aldus DigiTimes.

Dit komt overeen met eerdere uitspraken van Bloomberg-journalist Mark Gurman, die in juli zei dat de nieuwe MacBook Pro’s tussen september en november zouden worden gelanceerd. Digitimes geeft echter aan dat we de nieuwe MacBook Pro tegen het einde van die tijdlijn kunnen verwachten.