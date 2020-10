Hoe kies je de VPN die het beste bij jou past?

Een VPN kan een handig middel zijn tijdens het internetten. Voor verschillende doeleinden kun je een VPN gebruiken. Daardoor zijn er ook verschillen tussen VPN-aanbieders. Het is dus verstandig om je te verdiepen in de opties van verschillende VPN-abonnementen. Maar hoe kom je erachter welke VPN het beste bij jou past?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het belangrijk dat je eerst voor jezelf nagaat waarvoor je een VPN gaat gebruiken. Wil je bijvoorbeeld vooral series streamen, of vind je juist online privacy erg belangrijk?

Zodra je voor jezelf helder hebt wat je met een VPN online wil doen, kun je beginnen met het vergelijken van VPN-aanbieders. VPNGids.nl testte verschillende providers en vergeleek ze op meerdere aspecten, zoals beveiliging en snelheid.

Snelle VPN’s

Een VPN kan er wel eens voor zorgen dat jouw internetverbinding trager wordt. Bij het laden van een internetpagina zal je het verschil niet zo gauw merken. Maar wanneer je iets wil downloaden of uploaden, dan kan het wel zijn dat de ene VPN duidelijk sneller is dan de andere.

Vind je het belangrijk dat jouw internet snel blijft met een VPN-verbinding? Kijk in dat geval naar de speedtests die zijn uitgevoerd. De VPN die het beste zijn snelheid behoudt, past het beste bij jouw wensen.

Streaming via VPN

Ben je een echte Netflix-fanaat en heb je alles op de Nederlandse versie al gekeken? Dan kun je via VPN kijken naar bijvoorbeeld al het Amerikaanse aanbod op Netflix. Als je graag video’s wil streamen met een VPN, zul je niet gauw veel merken van de snelheid. Wel is het handig om je te verdiepen in welke VPN’s de beste mogelijkheden bieden bij streamingdiensten.

Netflix probeert bijvoorbeeld gebruikers te weren die via VPN gebruikmaken van hun diensten. De Amerikaanse streamingdienst herkent inmiddels gebruikers van enkele VPN-services, waardoor die geen gebruik meer kunnen maken van Netflix via een VPN-verbinding.

Online veilig met VPN

Hoewel internetten altijd veiliger is met een VPN dan zonder, is de beveiliging van de ene aanbieder wel degelijk anders dan die van de ander. De protocollen die een VPN-provider toepast, bepalen de veiligheid van de verbinding.

OpenVPN is een voorbeeld van een protocol dat jouw internetverbinding uitzonderlijk sterke beveiliging biedt. Heeft een VPN-provider de optie tot het gebruik van OpenVPN, dan heb je te maken met een zeer goed beveiligde VPN-verbinding. Ook het type encryptie en proxy’s zijn belangrijk voor hoe veilig je tijdens internetten via een VPN bent.

Privacybescherming

Houd jij je internetactiviteit graag privé? Let dan goed op de privacy-aspecten die een VPN kan bieden. Er zijn namelijk enkele VPN’s die specifiek goed scoren op het gebied van privacy.

Een VPN-provider met een no-logs policy biedt meer privacy aan zijn gebruikers. Zo’n beleid houdt namelijk in dat het internetverkeer van VPN-gebruikers nergens wordt opgeslagen. Dient de overheid of politie een aanvraag voor data in, dan ben je er bij deze VPN-aanbieders zeker van dat zij je data niet kunnen en zullen delen met de autoriteiten.

Ook het gebruik van een zogeheten kill switch verbetert de privacy-score van een VPN. Een kill switch zorgt er namelijk voor dat data niet kan lekken als de verbinding even wegvalt. Heeft een VPN-aanbieder geen kill switch, dan bestaat de mogelijkheid dat dit gebeurt dus wel.

Gebruiksvriendelijkheid van VPN-apps

Als je niet zo technisch bent, dan klinkt alle informatie over protocollen en veiligheid misschien ingewikkeld. Voor jou is de gebruiksvriendelijkheid waarschijnlijk belangrijker. Het gebruik van de meeste apps spreekt redelijk voor zich, maar toch zit er verschil tussen.

Het is daarom aan te raden om even wat screenshots van de app te bekijken voordat je het bijbehorende VPN-abonnement afsluit. Zien de screenshots er ingewikkeld uit, dan kun je beter voor een andere VPN-app kiezen.