LEGO viert Black Friday met komst van Eiffel Tower (Icons 10307)

LEGO heeft op dinsdag zijn hoogste set ooit gepresenteerd: LEGO Icons 10307 Eiffel Tower. Het iconische monument van Parijs wordt op Black Friday (25 november 2022) exclusief gelanceerd in de LEGO Shop voor €629,99. Bij aankoop ontvang je LEGO 40579 Eiffel’s Apartment als cadeau, maar wees er snel bij want deze set gaat waarschijnlijk spoedig uitverkocht raken.

Naam: Eiffel Tower

Eiffel Tower Nederlandse naam: Eiffeltoren

Eiffeltoren Thema: Icons

Icons Setnummer: 10307

10307 Aantal stenen: 10.001

10.001 Afmetingen; 1,49 meter hoog en 57 cm breed

1,49 meter hoog en 57 cm breed Prijs: €629,99 in LEGO Shop NL | BE

€629,99 in LEGO Shop NL | BE Releasedatum: 25 november 2022

25 november 2022 Exclusieve GWP: LEGO 40579 Eiffel’s Apartment

LEGO 40579 Eiffel’s Apartment Leeftijd: 18+

LEGO Icons 10307 Eiffel Tower

Het imposante bouwwerk van LEGO is 149 cm hoog en telt maar liefst 10.001 stenen. LEGO Icons 10307 Eiffel Tower is authentiek nagebouwd met drie observatieplatforms, tuinarchitectuur, liften, het appartement van Eiffel en de Franse vlag op de top. De set kan in vier delen worden verdeeld, zodat deze gemakkelijk kan worden opgebouwd en verplaatst.

De release van LEGO Icons 10307 Eiffel Tower vindt plaats op Black Fiday en dat betekent dat je LEGO 40564 Winter Elves Scene en 40563 Tribute to LEGO House zal ontvangen als cadeaus bij aankoop, maar daarnaast is er ook nog LEGO 40579 Eiffel’s Apartment als exclusieve gift. Deze set bestaat uit 228 stenen en komt met een minifiguur van Gustave Eiffel.

Het kleine gedeelte is gebouwd in de vorm van een vignet en heeft een binnen- en buitengedeelte. Terwijl het buitengedeelte vrij karig oogt dankzij de donkergrijze kleur en de twee telescopen, is het interieur van het appartement gedetailleerd. Hier staat een bureau met een stoel en een lamp, een kastje met een bloemenvaas en ook een miniversie van de Eiffeltoren.