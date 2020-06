LEGO Technic 42115 Lamborghini Sián FKP 37 kopen? Nu beschikbaar in LEGO Shop

LEGO heeft vandaag de nieuwste Technic Super Car-set uitgebrracht: 42115 Lamborghini Sián FKP 37. De Italiaanse autofabrikant presenteerde in september 2019 de echte versie van de Sián en ter promotie van de supercar verschijnt er nu ook een LEGO Technic-model. LEGO Technic 42115 Lamborghini Sián FKP 37 is vanaf 1 juni exclusief te koop in de LEGO Shop voor €379,99. Lezers uit België kunnen de set hier bestellen. Bij alle aankopen vanaf €85 ontvang je LEGO 40409 Hot Rod cadeau.

LEGO Technic 42115 Lamborghini Sián FKP 37 is gebouwd op een schaal van 1:8 en bestaat 3696 stenen. Het model komt in het opvallende limoengroen en de goudkleurige velgen maken het plaatje compleet. Beide bedrijven hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk authentieke kenmerken te implementeren, zoals de versnellingsbak met 8 versnellingen die wordt geactiveerd door de beweegbare schakelpaddle achter het stuur, de V12-motor met bewegende zuigers en de vierwielaandrijving.

Gebruik het stuur om de auto in positie te manoeuvreren en bekijk de voor- en achtervering. Dit model beschikt net als de echte supercar over klassieke scharnierende vleugeldeuren. Verder heeft de Sián een beweegbare spoiler, motorkap en kofferbak die open kunnen en gedetailleerde schijfremmen. De LEGO Sián is 13 cm hoog, 60 cm lang en 25 cm breed.

Lamborghini produceert slechts 63 exemplaren van de echte Sián, als eerbetoon aan het jaar van oprichting van het bedrijf en deze modellenzijn allemaal al verkocht. Gelukkig zal LEGO meer exemplaren van de 42115 Lamborghini Sián FKP 37 produceren. De auto wordt geleverd in een luxe doos met een exclusief koffietafelboek met bouwinstructies, afbeeldingen en interviews achter de schermen. Onder de motorkap vind je jouw unieke serienummer, dat toegang geeft tot speciale online content.

