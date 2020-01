LEGO Ideas 21321 International Space Station kopen? Vanaf 1 februari beschikbaar

LEGO heeft LEGO Ideas 21321 International Space Station officieel aangekondigd. Het LEGO Ideas-programma viert zijn 10-jarige jubileum met de introductie van het ruimtestation. De set is vanaf 1 februari beschikbaar in de Nederlandse LEGO Shop voor €74,99. Daarnaast krijg je een LEGO 5006148 International Space Station Patch cadeau wanneer je de set aanschaft in de periode van 1 tot en met 9 februari (of zolang de voorraad strekt). Lezers uit België kunnen de set hier vinden.

Deze 864-delige set boordevol authentieke ISS details, waaronder een verstelbare Canadarm2 en 2 roterende armen met 8 verstelbare ‘zonnepanelen’, is een geweldig cadeau-idee voor ruimteliefhebbers, volwassen LEGO fans en ervaren bouwers. Dit geweldige LEGO ruimteschipmodel is inclusief een standaard om het op neer te zetten, een mini NASA spaceshuttle om zelf te bouwen en 3 minivrachtruimteschepen, plus 2 astronaut-microfiguren die samen in elke kamer een opvallende blikvanger vormen.

Christoph Ruge is de originele ontwerper en leek zijn kans te hebben gemist, echter besloot LEGO om een handvol projecten uit het verleden te selecteren waarop gebruikers konden stemmen voor het 10-jarig jubileum. Het International Space Station wist deze stemming te winnen en heeft daardoor alsnog een commerciële release gekregen.

“We besloten dat een van deze geweldige ideeën een tweede kans zou moeten krijgen, dus we dachten dat we het LEGO Ideas-proces op zijn kop zouden zetten”, zegt Hasan Jensen, LEGO Ideas Engagement Manager. “Deze keer begonnen we met de interne evaluatie en kwamen met vier opwindende projecten waarvan we dachten dat ze het grootste potentieel lieten zien – en toen was het aan de LEGO Ideas-gemeenschap om te beslissen welke van de vier zou worden omgezet in 29ste LEGO Ideas-set. Het was heel leuk om de stem van de fans te volgen en we waren verheugd om eindelijk het International Space Station te mogen verwelkomen in de LEGO Ideas-familie. ”