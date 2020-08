LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley vroegtijdig verschenen in LEGO Shop

Harry Potter-fans kunnen weer uitkijken naar een nieuwe LEGO D2C-set. In de LEGO Shop werd per ongeluk de productpagina van LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley gepubliceerd en daardoor zijn alle details van de nieuwe set gelekt. Inmiddels is de pagina offline gehaald, echter hebben we alle data nog kunnen achterhalen.

LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley

LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley bestaat uit maar liefst 5544 stenen en heeft een lengte van 102 centimeter. De set weet daarmee een plek in de top 10 van grootste LEGO-sets ooit te bemachtigen en moet in de Harry Potter-serie alleen Hogwarts Castle voor zich dulden.

Tovenaars kunnen in Diagon Alley terecht bij alle iconische winkels, waaronder Ollivanders Wand Shop, Scribbulus Writing Implements, Quality Quidditch Supplies, Florean Fortescue’s Ice Cream Parlor, Flourish & Blotts, Weasleys Wizard Wheezes en de Daily Prophet. De hoed van Weasley’s Wizard Wheezes kan daarnaast worden bewogen door middel van een hand aangedreven mechanisme.

Wegisweg in LEGO-vorm verschijnt op 1 september exclusief in de LEGO Shop voor €399,99. Lezers uit België kunnen de set bestellen via deze link. We verwachten dat het nieuwe Harry Potter-project spoedig officieel wordt aangekondigd. Het enige wat nog ontbreekt zijn de afbeeldingen van Diagon Alley en de minifiguren die worden meegeleverd.

