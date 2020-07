LEGO Crocodile Locomotive (10277) en Mickey en Minnie Mouse (43179) vanaf 1 juli te koop

Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat LEGO-fans kunnen uitkijken naar twee nieuwe LEGO-sets. Vanaf 1 juli zijn LEGO 10277 Crocodile Locomotive en LEGO Disney 43179 Mickey en Minnie Mouse namelijk beschikbaar in de LEGO Shop. Dat is niet het enige, want je kan ook direct profiteren van enkele promoties, waaronder de LEGO 40411 Creative Fun 12-in-1-set als cadeau.

Nieuwe LEGO-sets

LEGO Creative Fun 12-in-1 (40411) ontvang je vanaf 1 juli in de LEGO Shop. De set bestaat uit 240 stenen en je ontvangt het bouwpakket gratis bij aankopen van €85 of meer, zolang de voorraad strekt (geldig tot en met 26 juli). De set is vergelijkbaar met de Christmas Build-Up (40253) uit 2017 waarin je met de gegeven onderdelen een aantal items kunt bouwen. Voor deze set is er gekozen zomerthema en er zijn 12 dingen om te bouwen.

LEGO 10277 Crocodile Locomotive

De volgende 18+-set van LEGO is LEGO 10277 Crocodile Locomotive. De set bestaat uit 1271 stenen en is vanaf 1 juli te koop voor €109,99 in de Nederlandse LEGO Shop. Lezers uit België kunnen de set via deze link bestellen. Treinliefhebbers zullen geïnteresseerd zijn in deze set omdat het de eerste krokodiltrein is die LEGO heeft gemaakt sinds 1991 met set 4551. LEGO 10277 Crocodile Locomotive is compatibel met bestaande LEGO-rails en kan worden gemotoriseerd met LEGO 88009 Hub (1x) en LEGO 88013 L-motor (2x).

LEGO Disney 43179 Mickey en Minnie Mouse

LEGO Disney 43179 Mickey en Minnie Mouse wordt eveneens op 1 juli uitgebracht. Het pakket bestaat uit 1739 stenen en heeft in de Nederlandse LEGO Shop een adviesprijs van €179,99. Lezers uit België kunnen de set via deze link bestellen. De bevat Mickey en Minnie als bouwbare personages en ze worden geleverd met een verscheidenheid aan accessoires.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.