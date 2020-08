Foto’s van LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley gelekt

LEGO publiceerde eerder deze week per ongeluk de productpagina van LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley, maar helaas waren de bijbehorende afbeeldingen niet toegankelijk. Daar is vandaag verandering in gekomen, want op Instagram zijn foto’s van de verpakking verschenen en daardoor weten we exact hoe de set eruit zal komen te zien.

LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alle

LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley wordt op 1 september exclusief gelanceerd in de LEGO Shop voor €399,99. Lezers uit België kunnen de set via deze link bestellen. Het complete bouwwerk bestaat uit 5544 stenen en is 102 cm lang, 29 cm hoog en 13 cm diep. We vinden de set daarmee terug in de top 10 van grootste LEGO-sets ooit gemaakt en moet in de Harry Potter-franchise alleen Hogwarts Castle voor zich dulden.

De set bevat de volgende winkels: Ollivanders Wand Shop, Scribbulus Writing Implements, Quality Quidditch Supplies, Florean Fortescue’s Ice Cream Parlor, Flourish & Blotts, Weasleys Wizard Wheezes en de Daily Prophet. Daarnaast worden er 14 minifiguren en Hedwig meegeleverd: Rubeus Hagrid, George Weasley, Fred Weasley, Molly Weasley, Ginevra Weasley, Ron Weasley, Hermione Granger, Harry Potter, Draco Malfoy, Lucius Malfoy, Gilderoy Lockhart, Garrick Ollivander, Florean Fortescue en de fotograaf van de Daily Prophet.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.