Bol.com 7-daagse (2023) gestart met mooie LEGO aanbiedingen

Als je een fan bent van LEGO en graag geld bespaart bij het kopen van je favoriete sets, dan is de Bol.com 7-daagse een evenement dat je niet wilt missen. Tijdens deze periode biedt Bol.com verschillende LEGO-sets aan tegen sterk gereduceerde prijzen, waardoor het een geweldige kans is om je verzameling uit te breiden zonder de bank te breken. Je hebt onder andere de keuze uit The Razor Crest voor €509,19 (elders €557,99/adviesprijs €599,99), Hogwarts Express voor €424,19 (elders €453,98/adviesprijs €499,99) en Back to the Future Time Machine voor €143,69 (elders €174/adviesprijs €199,99). We hebben daarnaast alle sets voor je op een rij gezet, inclusief een prijsvergelijking met de goedkoopste online aanbieders.

De Bol.com 7-daagse is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij Bol.com verschillende producten tegen gereduceerde prijzen aanbiedt. Dit omvat ook Lego-sets, die vaak met kortingen tot wel 50% worden aangeboden. Het evenement loopt nog tot en met zondag 2 april 2023, maar wees er snel bij want veel sets zullen tegen die tijd zijn uitverkocht.

LEGO aanbiedingen

Uitgelicht

LEGO Avatar

LEGO City

LEGO Creator 3-in-1

LEGO Dots

LEGO DUPLO

LEGO Friends

LEGO NINJAGO

LEGO Super Mario

LEGO Technic