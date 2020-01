Nieuwste iPad (2019) de komende 24 uur voor scherpe prijs bij iBood

De nieuwste iPad (2019) is de komende 24 uur in de aanbieding bij iBood voor €399,95. Het instapmodel van Apple wordt bij de concurrentie aangeboden voor €459. Dit model heeft 128GB opslagruimte en alleen Wi-Fi-connectiviteit. Deze aanbieding is geldig tot maandag 3 januari 2020. De iPad is afkomstig uit de VS, een verloopstekker wordt meegeleverd. Je kan het eerste jaar rechtstreeks terecht bij Apple voor garantie en het tweede jaar bij iBood.

Deze iPad is het instapmodel van Apple en is voorzien van een 10,2-inch lcd-scherm met een resolutie van 2160 x 1620 pixels (264 pixels per inch). Onder de motorkap vinden we de krachtige A10 Fusion-soc van Apple in combinatie met 3GB aan werkgeheugen. Naast de uitstekende specificaties, blijft Apple de iPad ook veel langer voorzien van software-updates in vergelijking met concurrerende Android-tablets. De verwachting is dat deze iPad nog vele jaren iPadOS-updates zal ontvangen. Momenteel draait de iPad op iPadOS 13, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem dat volledig geoptimaliseerd is voor tablets.