iPad Pro-modellen krijgen in 2021 oled- en miniled-schermen

Apple is volgens de Zuid-Koreaanse publicatie The Elec van plan zijn om in de eerste helft van 2021 ten minste één nieuw iPad Pro-model met een miniled-scherm op de markt te brengen. Opmerkelijk genoeg zouden er in de tweede helft ook nog iPad Pro-modellen met een oled-scherm volgen.

Verschillende bronnen hebben gesuggereerd dat miniled wordt ingezet voor de nieuwe 12,9-inch iPad Pro, die in maart wordt verwacht. Het is mogelijk dat de overige modellen op dat moment geen upgrade krijgen, maar in de tweede helft van 2021 worden uitgerust met oled-schermen.

Miniled- en oled-schermen delen veel voordelen ten opzichte van traditionele lcd’s, waaronder hogere helderheid, verbeterde contrastverhouding en een lager energieverbruik. De nieuwste iPhones en Apple Watch-modellen maken al gebruik van de technologie.

De iPad Pro werd in maart van dit jaar voor het laatst geüpdatet met een Apple A12Z Bionic-soc, nieuwe microfoons, een ultragroothoekcamera en een LiDAR-sensor. Het ontwerp dat eind 2018 werd geïntroduceerd bleef grotendeels ongewijzigd.