iPad Pro 2020 (12,9-inch) nu al met meer dan 100 euro korting te bestellen

Apple heeft deze maand de nieuwe iPad Pro op de markt gebracht. De tablets van Apple zijn beschikbaar met een 11-inch en 12,9-inch scherm. Het grootste model heeft een adviesprijs van €1119, maar bij Amazon Nederland is deze nu al voor slechts €1008 te bestellen. Wees er snel bij, want deze aanbiedingen staan doorgaans slechts enkele uren online.

iPad Pro 2020

De nieuwe iPad Pro is voorzien van een 120Hz lcd-scherm met een resolutie van 2732 x 2048 pixels (264 pixels per inch). Onder de motorkap vinden we de nieuwe Apple A12Z Bionic-soc. Deze chipset heeft een gpu met acht cores en de Neural Engine wordt ingezet voor machinelearning. Uit de doos draait de tablet op iPadOS 13.4 en deze nieuwe versie toont een cursor in een cirkel op het scherm bij het gebruik van het optionele trackpad.

Aan de achterzijde vinden we een groothoekcamera van 12-megapixel en een ultragroothoekcamera van 10 megapixel. De grootste verandering op het gebied van het camerasysteem is de time-of-flight-sensor, Apple spreekt van een lidar, waarmee diepte en afstanden op maximaal 5 meter kunnen worden berekend. Apple gebruikt deze data om de augmented reality-ervaring van zijn besturingssyteem te verbeteren.