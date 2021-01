Zo sluit je nog een goedkoop Disney+ jaarabonnement af

Je hebt het mogelijk al gehoord, maar Disney gaat de prijs van zijn streamingdienst vanaf 23 februari met €2 verhogen naar €8,99 per maand of €89,99 voor een heel jaar. De verhoging komt niet uit het niets, want op deze dag wordt er een gloednieuw kanaal gelanceerd: Star. Deze nieuwe categorie focust zich op volwassenen met content van misdaad tot drama en van romantiek tot horror; Star brengt je talloze tv-series, films en originals.

Disney+ Star

Tip → Disney geeft bestaande abonnees nog 6 maanden toegang tot Disney+ voor het oude bedrag van €6,99 per maand. Wil je echter volledig profiteren dan doe je er verstandig aan om je huidige abonnement te annuleren om daarna een nieuw jaarabonnement voor €69,99 in plaats van €89,99 aan te gaan. Hoe doe je dit? Ga naar Disney+ en klik op je profiel, klik op ‘Account’, selecteer ‘Abonnement opzeggen’ en volg de stappen. Je ontvangt per e-mail een bevestiging met daarin de datum waarop het abonnement stopt. Op deze dag ga je terug naar Disney+ en sluit je een abonnement voor 12 maanden af, waarmee je €20 kan besparen.

De nieuwe hub brengt meer volwassen materiaal uit de bibliotheek van het bedrijf naar Disney+. Star brengt introduceert content uit de substudio’s van Disney, waaronder FX, Disney Television, 20th Century Studios & Television, Touchstone, ESPN en andere, afhankelijk van de regio. Star zal internationaal worden gelanceerd als een soort vervanging voor Hulu, dat Disney gebruikt voor de meeste inhoud voor volwassenen en Fox-merken in de VS. Star zal ook beschikbaar zijn in Nederland en België.

Onder het aanbod bevinden zich ook verschillende series die vorige maand van Netflix verdwenen. Je kan vanaf eind februari in ieder geval kijken naar:

24

Lost

Desperate Housewives

How I Met Your Mother

Prison Break

The X-Files

Atlanta

Black-ish

Die Hard 1

Die Hard 4

Love, Victor

Big Sky

The Gifted

Family Guy

Star zal binnen de Disney+ app te vinden zijn naast Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Door profielen die gemakkelijk zijn af te schermen met een pincode, hebben ouders controle over alles wat kinderen kijken.