Westworld seizoen 4 vanaf 26 juni te zien op HBO Max

HBO heeft het vierde seizoen van Westworld aangekondigd. De serie keert op 26 juni terug op HBO Max en telt in totaal acht nieuwe afleveringen. De trailer onthult dat Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris, Thandiwe Newton, Tessa Thompson, Aaron Paul en meer zullen terugkeren.

Westworld seizoen 4

Met de cryptische titel “It doesn’t look like anything to me,” ontvouwt de teaser zich op het ritme van Lou Reed’s “Perfect Day. De ruim twee minuten durende teaser toont de verschillende castleden van Westworld, inclusief beelden uit seizoen 2. Westworld is gebaseerd op de gelijknamige film van Michael Crichton uit 1973. Jeffrey Wright, een van de sterren van Westworld, teasde onlangs in februari dat er zeer binnenkort nieuwe afleveringen zouden moeten komen.

Westworld seizoen 4 is opnieuw geschreven door de makers Jonathan Nolan en Lisa Joy. We verwachten op een later moment meer te horen over wie de cast gaat versterken. Het derde seizoen van Westworld werd in het voorjaar van 2020 uitgezonden en liet kijkers achter met een hoop vragen.