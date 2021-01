Wat is er in week 4 nieuw op Netflix: 25 tot en met 31 januari 2021

Aan het einde van de maand wordt doorgaans de minste content aan Netflix toegevoegd, maar in week 4 van 2021 verschijnen er toch enkele interessante projecten. Gebruikers kunnen uitkijken naar de Netflix-film The Dig, een historisch stuk dat zich afspeelt rond de Tweede Wereldoorlog met in de hoofdrol Carey Mulligan, Ralph Fiennes en Lily James. De onderstaande content wordt in de komende week beschikbaar gemaakt.

Dinsdag, 27 januari

Go Dog Go – Netflix Family

Handige en inventieve pup Tag gaat op avontuur met haar beste vriend, Scooch, lost problemen op en helpt de inwoners van Pawston onderweg.

Snowpiercer (start seizoen 2)

Woensdag, 27 januari

Bonding (seizoen 2)

Accomplice

Penguin Bloom – Netflix Original

Penguin Bloom vertelt het waargebeurde verhaal van Sam Bloom, een jonge moeder wiens wereld op zijn kop staat na een bijna fataal ongeval waardoor ze niet meer kan lopen.

Vrijdag, 29 januari

Below Zero – Netflix Original

Wanneer een gevangentransport wordt aangevallen, moet de verantwoordelijke agent vechten tegen degenen binnen en buiten terwijl hij te maken heeft met een stille vijand: de ijzige temperaturen.

The Dig – Netflix Original

Wanneer een rijke weduwe een amateurarcheoloog inhuurt om grafheuvels op haar landgoed op te graven, ontdekken ze een geschiedenisveranderende schat.

Finding ‘Ohana – Netflix Original

Een zomer op het platteland van O’ahu neemt een spannende wending voor twee in Brooklyn opgegroeide broers en zussen wanneer een dagboek waarin naar lang verloren gewaande schatten wordt verwezen, hen op een episch avontuur met nieuwe vrienden zet en hen ertoe aanzet om weer in contact te komen met hun Hawaiiaanse erfgoed.

We Are: The Brooklyn Saints – Netflix Documentary

We Are: The Brooklyn Saints is een vierdelige documentaireserie naar aanleiding van een jeugdfootballprogramma in het hart van de binnenstad van East NY, Brooklyn. Het Brooklyn Saints-programma is gericht op jongens van 7-13 jaar en is meer dan een sport: het is een gezin en een project om kansen te creëren. De serie dompelt ons onder in de wereld van het Brooklyn Saints-football en hun gemeenschap, waarbij de persoonlijke verhalen van de gedreven jonge atleten worden opgetekend, evenals het ondersteuningssysteem en de uitdagingen van coaches en ouders die achter hen staan. In de loop van een seizoen zijn we getuige van de kracht van de Saints op en buiten het veld, terwijl ze overwinningen vieren en verliezen te boven komen, zowel persoonlijk als atletisch.

