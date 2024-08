Videoland wordt opnieuw duurder

Videoland voert per 26 augustus opnieuw een prijsverhoging door voor alle abonnementen. Het Basis-abonnement stijgt naar €5,99, het Plus-abonnement naar €10,99 en het Premium-abonnement naar €12,99 per maand, wat neerkomt op een toename van 1 euro per abonnement.

Prijsverhoging Videoland

Het is niet de eerste keer dat Videoland zijn prijzen verhoogt. In juni 2023 werden de kosten voor het Plus- en Premium-abonnement eveneens met 1 euro verhoogd. Eerder, in januari 2022, stegen de prijzen van dezelfde abonnementen ook met 1 euro. Volgens Videoland is de verhoging noodzakelijk om meer exclusieve series, films en docu’s van eigen bodem én internationaal aan te bieden.

De nieuwe tarieven zijn te vinden in de hulpsectie van Videoland. In juli hebben klanten al een e-mail ontvangen waarin de prijsaanpassing werd aangekondigd. Abonnees die na 18 juli 2024 lid zijn geworden, waren reeds op de hoogte van deze wijziging.