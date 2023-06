Viaplay aanbieding: zo kijk je Formule 1 en Max Verstappen met bijna 50% korting

Goed nieuws voor sportliefhebbers! Viaplay biedt nu een aantrekkelijke aanbieding voor een jaarabonnement. Voor slechts €99 kun je een jaar lang onbeperkt genieten van Formule 1, Premier League, Bundesliga, Darts en nog veel meer. Met een prijs van slechts €8,25 per maand is dit aanbod aanzienlijk goedkoper dan de andere abonnementsmogelijkheden.

Viaplay aanbieding juni 2023

De reguliere prijzen voor Viaplay-abonnementen kunnen flink oplopen, vooral voor maandelijks opzegbare abonnementen. Voor €15,99 per maand zou je op jaarbasis €191,88 betalen. Het jaarabonnement (met 12,5% korting) van €13,99 per maand komt neer op €167,88 per jaar. Met de huidige promotie van €99 voor een jaarabonnement bespaar je dus aanzienlijk op de kosten.

Deze aanbieding is beschikbaar tot 30 juni 2023 en kan worden afgesloten via de speciale pagina op de Viaplay-website. Dit betekent dat je ruim een maand de tijd hebt om van deze promotie te profiteren en een jaar vol spannende sportevenementen vooruit kunt plannen.

Viaplay is een streamingdienst die bekend staat om zijn uitgebreide aanbod van sportevenementen. Of je nu een fan bent van Formule 1, voetbal, darts of andere populaire sporten, Viaplay biedt een breed scala aan live-uitzendingen, hoogtepunten en exclusieve content. Met het jaarabonnement krijgen sportliefhebbers de kans om hun favoriete sporten te volgen en geen enkel belangrijk moment te missen.