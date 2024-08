Tweede seizoen Silo gaat in november op Apple TV+ in première

Apple heeft aangekondigd dat het tweede seizoen van de populaire sci-fi Apple TV+-serie Silo op vrijdag 15 november 2024 in première zal gaan. De serie, gebaseerd op de Wool-trilogie van Hugh Howey, volgt de laatste tienduizend mensen op aarde die in een gigantische ondergrondse bunker wonen om te ontsnappen aan de giftige omgeving boven de grond.

Silo krijgt tweede seizoen

In Silo weten de bewoners niet waarom de silo gebouwd is en degenen die op zoek gaan naar de waarheid worden geconfronteerd met dodelijke gevolgen. Rebecca Ferguson speelt de rol van Juliette, een ingenieur die tijdens het onderzoek naar de moord op een dierbare diepere mysteries onthult. Het tweede seizoen zal verder bouwen op de verhaallijnen van het eerste seizoen en introduceert nieuwe wendingen en onthullingen.

Het eerste seizoen van Silo ging live op 5 mei 2023, maar de productie van het tweede seizoen werd vertraagd door de Hollywood-stakingen van 2023. Het nieuwe seizoen zal bestaan uit tien afleveringen die wekelijks worden uitgebracht tot en met 17 januari 2025.

De aankondiging werd gedaan op Comic-Con 2024, waar ook werd onthuld dat Steve Zahn zich bij de cast voegt. Zahn maakte een verrassingsoptreden tijdens het fanpanel samen met bedenker Graham Yost, auteur en uitvoerend producent Hugh Howey, uitvoerend producent Rebecca Ferguson en hoofdrolspeler Common. Naast Zahn keert een aantal vertrouwde gezichten terug, waaronder Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McCrae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie en Iain Glen.

Tijdens het Comic-Con panel werd er niet alleen gesproken over de verhaallijn en nieuwe personages, maar werden er ook exclusieve beelden van het tweede seizoen getoond. Deze beelden gaven een glimp van wat de kijkers kunnen verwachten. Rebecca Ferguson, die niet alleen een hoofdrol speelt maar ook als uitvoerend producent fungeert, sprak over haar enthousiasme voor het nieuwe seizoen: “Het verhaal van Silo is nog lang niet voorbij. We hebben nog zoveel meer te ontdekken en te vertellen. Ik kan niet wachten tot de fans zien wat we in petto hebben.”