Tweede seizoen Drive To Survive vanaf 28 februari beschikbaar op Netflix

Formule 1-fans kijken reikhalzend uit naar de start van het nieuwe F1-seizoen in maart, maar in februari kunnen ze daarnaast ook al genieten van het tweede seizoen van de Netflix-documentaire Drive To Survive. In het afgelopen seizoen zijn de teams en coureurs opnieuw gevolgd door de camera’s van Netflix voor een exclusief kijkje achter de schermen.

We kijken dit jaar voornamelijk uit naar de knotsgekke GP in Duitsland en ongetwijfeld zal Guenther Steiner ook weer voorbijkomen met enkele vlijmscherpe reacties op de beslissingen van de door hem zo geliefde stewards. Verder zal er aandacht worden besteed aan de zesde titel van Lewis Hamilton (Mercedes doet dit seizoen wel mee), de ontwikkeling van Honda, de overwinningen van Verstappen en de dood van Anthoine Hubert tijdens de Formule 2-race in Spa, België.

Het tweede seizoen van Drive To Survive is vanaf 28 februari exclusief te zien op Netflix.