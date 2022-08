De 10 beste thrillers die in 2022 zijn uitgebracht

Thrillerfilms zijn voorbehouden aan de meest onverschrokken filmfanaten. Daarom hebben we een lijst samengesteld van de beste thrillerfilms om te kijken, die je zeker de hele tijd op je nagels zullen doen bijten. De onderstaande thrillers zijn in 2022 uitgebracht.

Top 10 thrillerfilms 2022

The Batman

Batman waagt zich in de onderwereld van Gotham City wanneer een sadistische moordenaar een spoor van cryptische aanwijzingen achterlaat. Naarmate het bewijs hem dichter bij huis begint te brengen en de omvang van de plannen van de dader duidelijker wordt, moet hij nieuwe relaties smeden, de dader ontmaskeren en gerechtigheid brengen in het machtsmisbruik en de corruptie die de metropool al lange tijd teisteren. Te zien op HBO Max.

No Exit

No Exit draait om Darby Throne, een jonge vrouw die op weg is naar een noodgeval in haar familie. Ze strandt in een sneeuwstorm en is gedwongen onderdak te zoeken op een parkeerplaats met een groep onbekenden. Al snel stuit ze op een ontvoerd meisje in een busje op de parkeerplaats, wat haar in een angstaanjagende situatie brengt om uit te zoeken wie van deze mensen de ontvoerder is. Wat volgt is een gevecht op leven en dood. De film is geregisseerd door Damien Power en de cast bestaat uit Havana Rose Liu, Danny Ramirez, David Rysdahl, Mila Harris, Dale Dickey en Dennis Haysbert. Te zien op Disney+.

The Weekend Away

The Weekend Away is gebaseerd op de gelijknamige roman van Sarah Alderson uit 2020. Leighton Meester speelt de rol van Beth, een vrouw die op een vlucht naar Kroatië stapt om tijd door te brengen met haar beste vriendin Kate (Christina Wolfe). Kate’s huwelijk blijkt niet zo goed te gaan, maar na een nachtje in de stad, spreken de vrouwen af om het beste te maken van hun uitje. Maar als Beth de volgende ochtend wakker wordt, is Kate nergens te bekennen. Terwijl ze op zoek gaat naar haar verloren vriendin, realiseert ze zich dat hun eenvoudige uitstapje wel eens meer zou kunnen zijn geweest dan het meidenweekend dat het leek te zijn. Te zien op Netflix.

The Gray Man

Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page, en Billy Bob Thornton zijn te zien in Netflix’s actiethriller The Gray Man. De film volgt de Six (Courtland Gentry), top-huurling van de CIA, terwijl hij op de vlucht is voor internationale huurmoordenaars en en zijn voormalige kameraden. De actieheld is gebaseerd op de roman van Mark Greaney. Te zien op Netflix.

Ambulance

Ambulance is een Amerikaanse actiethriller uit 2022, geregisseerd en geproduceerd door Michael Bay. Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II en Eiza González spelen de hoofdrollen en volgen twee geadopteerde broers en zussen (Gyllenhaal en Abdul-Mateen). Voormalig marinier en Afghanistan-veteraan Will Sharp, die dringend 231.000 dollar nodig heeft voor de experimentele operatie van zijn vrouw Amy, reikt de helpende hand aan Danny, zijn adoptiebroer en levenslange crimineel, die hem overhaalt deel te nemen aan een bankoverval van 32 miljoen dollar. Beschikbaar op DVD/Blu-ray.

Windfall

In Windfall speelt Jason Segel de hoofdrol als een naamloze inbreker. Hij breekt in op het landgoed van een miljardair en wil er vandoor gaan met alles wat hij kan vinden, maar zijn plannen worden gedwarsboomd wanneer de eigenaar van het huis (Jesse Plemons) en zijn echtgenote (Lily Collins) onverwacht arriveren. Terwijl de overval ontaardt in een gijzeling, worden de drie huisbewoners gedwongen te worstelen met zowel hun daden als hun bedoelingen, terwijl enkele lang gekoesterde geheimen naar de oppervlakte borrelen. Te zien op Netflix.

Spiderhead

Chris Hemsworth, Miles Teller en Jurnee Smollett spelen in Netflix’ nieuwste science-fiction thriller. Spiderhead is gebaseerd op een kort verhaal van de populaire auteur George Saunders over een paar gevangenen die worden onderworpen aan een geestveranderende behandeling in een futuristische, Black Mirror-achtige experimentele gevangenis. Te zien op Netflix.

Crimes of the Future

Crimes of the Future is de nieuwste film van schrijver/regisseur David Cronenberg met in de hoofdrollen Viggo Mortensen, Léa Seydoux en Kristen Stewart. Deze science-fiction body horror ging in première op het Filmfestival van Cannes in 2022. De film volgt een duo performancekunstenaars die operaties uitvoeren voor het publiek, in een toekomstige wereld waar de menselijke evolutie voor sommige individuen is versneld. Hoewel de film een titel deelt met Cronenbergs gelijknamige film uit 1970, is het geen remake, aangezien het verhaal en het concept geen verband houden met elkaar. De film markeerde ook Cronenbergs terugkeer naar de sciencefiction- en horrorgenres, voor het eerst sinds eXistenZ (1999).

The Black Phone

Ethan Hawke speelt een angstaanjagende gemaskerde kidnapper in Scott Derrickson’s bovennatuurlijke The Black Phone. Terwijl hij gevangen wordt gehouden, begint een jonge jongen telefoontjes te ontvangen van vroegere slachtoffers van de seriemoordenaar. Finney Shaw is een verlegen maar slimme 13-jarige jongen die in een geluidsdichte kelder wordt vastgehouden door een sadistische, gemaskerde moordenaar. Wanneer een losgekoppelde telefoon aan de muur begint te rinkelen, ontdekt hij al snel dat hij de stemmen van de vorige slachtoffers van de moordenaar kan horen – en ze zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat wat er met hen is gebeurd, niet met Finney gebeurt. Te zien in de bioscoop.

The Outfit

The Outfit is een Amerikaanse psychologische misdaaddrama-thriller uit 2022, geregisseerd door Graham Moore. De film heeft een cast met Mark Rylance, Zoey Deutch, Johnny Flynn, Dylan O’Brien, Nikki Amuka-Bird en Simon Russell Beale. In 1956 Chicago is Leonard Burling (Rylance) een Engelse kleermaker die een winkel runt in een buurt die gecontroleerd wordt door de Ierse maffiabaas Roy Boyle. Boyle’s zoon en tweede-in-bevel, Ritchie, en zijn belangrijkste handhaver, Francis, gebruiken Burling’s winkel als een opslagplaats voor zwart geld; Burling tolereert deze regeling omdat de Boyles en hun mannen zijn beste klanten zijn. Burling heeft ook een gecompliceerde relatie met de receptioniste van de winkel, Mable, die ook de vriendin van Ritchie is. Beschikbaar op DVD/Blu-ray.