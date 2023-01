Top 10 van meest gedownloade films in januari 2023

Iedere week stelt TorrentLeech een top 10 samen van films die het meest (illegaal) worden gedownload. Het is geen verrassing dat de lijst wordt aangevoerd door de kaskraker van James Cameron ‘Avatar: The Way of Water’ gevolgd door ‘Violent Night’ en ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’.

Top 10 films – januari 2023

Avatar: The Way of Water

Avatar The Way of Water speelt zich meer dan tien jaar na de gebeurtenissen van de eerste film af. De film vertelt het verhaal van de familie Sully (Jake, Neytiri en hun kinderen). We zien de problemen die hen achtervolgen, de moeite die ze doen om elkaar te beschermen, de gevechten die ze voeren om in leven te blijven en de tragedies die ze doorstaan.

IMDB: 8.1

Glass Onion: A Knives Out Mystery

De wereldberoemde detective Benoit Blanc reist naar Griekenland om een mysterie te ontrafelen waarbij een miljardair en zijn bonte vriendengroep zijn betrokken.

IMDB: 7.4

Violent Night

Violent Night is een Amerikaanse kerstactiekomedie uit 2022, geregisseerd door Tommy Wirkola en geschreven door Pat Casey en Josh Miller. Het volgt de kerstman terwijl hij vecht tegen huurlingen die een rijke familie in hun huis hebben gegijzeld.

IMDB: 6.9

Black Adam

Een man heeft magische krachten gekregen van de tovenaar Shazam duizenden jaren geleden. Hij heeft deze krachten gebruikt voor kwaadaardige doeleinden, waardoor hij eeuwenlang gevangen heeft gezeten. Nu staat hij op het punt om vrij te komen.

IMDB: 7.1

Avatar

Een ex-marinier landt op een vreemde planeet met blauwe buitenaardse wezens. Hij wordt verliefd op een van de inboorlingen en besluit voor haar soort te vechten als de mens aanvalt.

IMDB: 7.9

Black Panther: Wakanda Forever

Na de dood van de geliefde koning T’Challa strijden koningin Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye en de machtige Dora Milaje om hun land te beschermen tegen interveniërende wereldmachten. Samen met War Dog Nakia en Everett Ross streven de helden naar een nieuw pad.

IMDB: 7.3

Bullet Train

Vijf huurmoordenaars zitten in een sneltreinvaart van Tokio naar Morioka met slechts een paar tussenstops. Ze ontdekken dat hun missies niet los van elkaar staan.

IMDB: 7.4

White Noise

Het comfortabele leven van de universiteitsprofessor Jack Gladney en zijn gezin wordt op zijn kop gezet wanneer een nabijgelegen chemisch lek ‘The Airborne Toxic Event’ veroorzaakt, waardoor een schadelijke zwarte wolk boven de regio vrijkomt.

IMDB: 5.9

The Banshees of Inisherin

The Banshees of Inisherin is een zwarte komediefilm uit 2022 over twee levenslange vrienden die in een bizar drama terecht komen, wanneer een van hen de vriendschap verbreekt. Kerry Condon en Barry Keoghan spelen ook in de film.

IMDB: 8.0

Emancipation

Peter, een slaaf, ontvlucht een plantage in Louisiana nadat hij binnen een centimeter van zijn leven werd geslagen. Hij moet koelbloedige jagers en de meedogenloze moerassen van Louisiana te slim af zijn op een martelende reis naar het noorden.

IMDB: 5.6