The Last of Us preview trailer aflevering 3: ontmoet Bill & Frank

HBO heeft een preview trailer voor de derde aflevering van The Last of Us gepubliceerd. In de volgende aflevering zullen de personages Bill en Frank worden geïntroduceerd, twee overlevenden die alleen in hun eigen geïsoleerde stadje wonen. Nick Offerman, voornamelijk bekend als Ron Swanson in Parks and Recreation, speelt de rol van Bill, terwijl Frank wordt gespeeld door Murray Bartlett, die je mogelijk kent van de andere HBO-serie The White Lotus.

The Last of Us – aflevering 3

Tot op heden is The Last of Us een groot succes gebleken. HBO maakte deze week bekend dat de serie een recordgroei heeft gerealiseerd qua kijkcijfers ten opzichte van de première van de show. De tweede aflevering van The Last of Us werd op zondagnacht uitgezonden in de VS, waar het 5,7 miljoen kijkers trok – een stijging van 22% in vergelijking met de eerste aflevering. “Dit markeert de grootste groei van het publiek in week 2 voor een HBO Original drama-serie in de geschiedenis van het netwerk”, zei het bedrijf op maandag.

Gedurende negen afleveringen zal het debuutseizoen van de show de gebeurtenissen van de PlayStation-game The Last of Us uit 2013 volgen, waarvan een remake is verschenen voor de PS5 en de PC, inclusief de uitbreiding The Last of Us: Left Behind. In een recent interview heeft Neil Druckmann, creatief directeur en game-ontwikkelaar bij Naughty Dog, aangegeven dat het tweede seizoen van de show in het teken zal staan The Last of Us Part 2, dat in 2020 werd uitgebracht voor de PS4 (en inmiddels PS5). Naughty Dog heeft mogelijk ook plannen voor een derde deel in de serie.

The Last of Us is uiterst positief ontvangen door critici en wordt als zeer trouw aan de originele game beschouwd. Er gaan geruchten dat er veel aanpassingen zijn die fans zullen verrassen en uitdagen, zoals een verhaallijn met betrekking tot personage Bill.

De derde aflevering van The Last of Us is in Nederland vanaf maandag 30 januari te streamen via HBO Max.