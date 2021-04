Disney+ sluit contract met Sony en krijgt onder andere Spider-Man

Sony Pictures sloot eerder dit jaar al een deal met Netflix over de exclusieve streamingrechten van de bioscoopreleases vanaf 2022, naast de nodige oude titels en enkele nieuwe Originals die ze zullen gaan produceren. Het blijkt overigens niet om een volledig exclusieve overeenkomst te gaan, want Disney heeft inmiddels ook een contract met Sony Pictures getekend voor de bioscoopreleases in de periode van 2022 tot en met 2026, waarbij eveneens een aantal oudere titels naar de dienst komen.

De deal van Netflix verzekert de exclusieve rechten voor de periode nadat de films in de bioscoop zijn uitgebracht en op Blu-ray/video on-demand zijn verschenen, ongeveer negen maanden na de release in de bioscoop. De deal van Disney begint na deze periode, waarin films meestal op kabeltelevisie of andere netwerken worden vertoond.

Naast de rechten voor nieuwe films, komen ook oudere titels naar Disney+, waaronder Spider-Man. Deze content komt eveneens naar Hulu, een andere streamingdienst van Disney dat momenteel actief is in de Verenigde Staten en later in 2021 naar Europa komt. Vanaf juni zouden er al een aanzienlijk aantal nieuwe titels worden toegevoegd.

Het is onbekend hoeveel geld er gemoeid is met de overeenkomst tussen Sony Pictures en Disney. “Deze overeenkomst bevestigt een belangrijk onderdeel van onze filmdistributiestrategie, namelijk het maximaliseren van de waarde van elk van onze films door ze beschikbaar voor consumenten in alle vensters met een breed scala aan belangrijke partners”, aldus Sony Pictures-topman Keith Le Goy in een verklaring.