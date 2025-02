Slecht nieuws voor F1-fans: Viaplay verhoogt jaarabonnement met maar liefst 44%

Streamingdienst Viaplay kondigt opnieuw flinke prijsverhogingen en wijzigingen in abonnementsvormen aan voor Nederlandse gebruikers. Vanaf 3 februari 2025 introduceert het bedrijf de nieuwe opties die variëren in prijs en functionaliteit. Het jaarabonnement dat begin vorig jaar werd aangeboden gaat maar liefst 44% duurder worden. Volgens Viaplay zijn de verhogingen het resultaat van stijgende operationele kosten en hogere licentiekosten voor uitzendrechten van topsport. Ondersteuning voor het kijken van F1 of andere sporten in 4K lijkt er helaas nog steeds niet aan te komen.

F1 kijken nog duurder

Nieuwe abonnementen

Vanaf februari kunnen abonnees kiezen uit vier verschillende abonnementsvormen, verdeeld over twee categorieën: Basis en Standaard.

Basis-abonnement (met reclame):

Jaarabonnement: €16,99 per maand

Maandelijks opzegbaar: €19,99 per maand.

Standaard-abonnement (zonder reclame):

Jaarabonnement: €19,99 per maand (huidige prijs €12,79).

Maandelijks opzegbaar: €21,99 per maand (huidige prijs €17,99).

Het Basis-abonnement introduceert advertenties in de kijkervaring. Sportwedstrijden worden live uitgezonden zonder onderbreking door advertenties, zodat je geen moment van de actie hoeft te missen. Hoewel er nog steeds advertenties worden getoond, is de hoeveelheid aanzienlijk lager dan bij traditionele televisie. Reclames verschijnen voor en na wedstrijden, tijdens pauzes in voetbal of time-outs bij darts. Deze advertenties vullen het volledige scherm. Bij Formule 1 worden ze subtieler ingezet, bijvoorbeeld in een split-screen weergave tijdens een Safety Car-fase, zodat je de race kunt blijven volgen. Voor films en series zijn advertenties volledig schermvullend en verschijnen ze voorafgaand of soms tijdens de content.

Wat verandert er voor bestaande klanten?

Bestaande abonnees worden vanaf 3 maart automatisch overgezet naar het Basis-abonnement met reclame. Dit betekent dat zij €19,99 per maand gaan betalen, tenzij ze ervoor kiezen om te upgraden naar het reclamevrije Standaard-abonnement. Je kan via de Account-pagina je abonnement stopzetten. Klanten die hun abonnement via providers zoals Ziggo of KPN hebben afgesloten, ontvangen specifieke informatie van hun aanbieder over de nieuwe tarieven en mogelijkheden.

F1 TV Pro

Met een Viaplay-abonnement krijg je opnieuw toegang tot F1 TV Pro, wat betekent dat je F1 op twee verschillende locaties kan bekijken. Via de stream van Viaplay kun je 2 streams tegelijk aan hebben staan op één locatie (IP-adres) en je kan je F1 TV Pro-account uitlenen aan iemand anders. Beide diensten opereren los van elkaar, waardoor je op twee verschillende locaties kan kijken.

F1 TV Pro geeft je toegang tot een livestream van elke F1-sessie, inclusief alle onboard-camera’s en teamradio’s. Ook de F2, F3 en Porsche Supercup kun je live volgen. Gemiste sessies zijn eenvoudig terug te kijken. Daarnaast heb je on demand toegang tot onboard-beelden, exclusieve documentaires en een uitgebreide collectie van meer dan 650 historische races. Live timing met telemetriegegevens biedt extra inzicht tijdens de actie. Livestreams zijn beschikbaar via de F1 TV-app en website. Je kunt de beelden ook naar je televisie streamen via AirPlay (iOS) of Cast (Android).

Waarom deze prijsverhogingen?

Viaplay wijst op stijgende operationele kosten en hogere licentiekosten voor uitzendrechten als reden voor de prijsaanpassingen. Het bedrijf noemt de nieuwe tarieven “realistisch” en benadrukt dat de prijs van het jaarabonnement dit keer geen tijdelijke aanbieding is, in tegenstelling tot eerdere acties. De streamingdienst stelt dat deze aanpassingen nodig zijn om de hoge kwaliteit van het aanbod te waarborgen.

Historie van prijsverhogingen

Dit is niet de eerste keer dat Viaplay de prijzen verhoogt. In 2024 steeg de prijs van het standaardabonnement al van €15,99 naar €17,99 per maand. Nu stijgt deze verder naar €21,99 per maand voor een maandelijks opzegbaar Standaard-abonnement. De introductie van een goedkoper Basis-abonnement biedt een alternatief voor consumenten die bereid zijn advertenties te accepteren.