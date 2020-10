Nieuwe trailer voor tweede seizoen The Mandalorian: wanneer beschikbaar op Disney+?

De exclusieve Disney+ Star Wars-serie The Mandalorian heeft een nieuwe trailer gekregen ter promotie van het tweede seizoen. Het tweede seizoen van The Mandalorian zal het verhaal vertellen van de Mandalorian en The Child (Baby Yoda), die hun reis voortzetten, vijanden en bondgenoten ontmoeten terwijl ze zich een weg banen door een gevaarlijke melkweg in het tumultueuze tijdperk na de ineenstorting van het Galactisch Keizerrijk.

The Mandalorian: seizoen 2

In die trailer zegt Moff Gideon (Giancarlo Esposito) dat hij The Child (Baby Yoda) van de Mandalorian af wil pakken.

De Mandalorian (Pedro Pascal) en The Child bewegen zich voort door het universum en er zijn beelden van Cara Dune (Gina Carano) en Greef Karga (Carl Weathers) die onderweg een helpende hand bieden.

Het tweede seizoen van The Mandalorian gaat op vrijdag 30 oktober van start op Disney+.

Het filmen van het tweede seizoen van The Mandalorian werd begin maart afgerond, kort voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De afleveringen worden op de volgende datums beschikbaar gemaakt:

Er verschijnt iedere vrijdag een nieuwe aflevering. In het eerste seizoen had The Mandalorian een vreemder schema, waarbij sommige afleveringen binnen enkele dagen beschikbaar gemaakt en andere met een onderbreking van bijna twee weken. Deze keer lijkt het erop dat Disney een regulier schema gaat aanhouden om verwarring en teleurstelling te voorkomen.