Netflix werkt aan eigen gamestreamingdienst

Netflix heeft plannen om in de toekomst mogelijk een eigen gamestreamingdienst te lanceren voor televisies, pc’s en andere apparaten. Dit nieuws werd bekendgemaakt tijdens TechCrunch Disrupt door vicepresident van game development Mike Verdu.

Games streamen via Netflix

“We benaderen dit op dezelfde manier als we deden met mobiel – begin klein, wees bescheiden, wees bedachtzaam – maar het is een stap die we denken te moeten nemen,” voegde Verdu eraan toe. “De uitbreiding naar de cloud gaat echt over het bereiken van de andere apparaten waarop mensen Netflix ervaren.”

De plannen komen niet als een complete verrassing, want het bedrijf is begonnen met een zoektocht naar medewerkers om een eigen infrastructuur voor cloudgaming te bouwen. Verdu deelde voor de rest geen nieuwe details, maar verklaarde wel dat de dienst zich niet alleen zal focussen op casual games die op een televisie kunnen worden gespeeld. Hij wilde niet bevestigen of Netflix zijn eigen controller zou ontwikkelen, echter ligt dat wel voor de hand gezien het feit dat hij zei dat de games niet afhankelijk zouden zijn van traditionele afstandsbedieningen.

Netflix produceert al enige tijd zijn eigen games voor mobiele apparaten. Tot op heden zijn er 35 games verschenen en ook zitten er nog 55 titels in de pijplijn, waarvan er 14 worden gemaakt door de eigen studio’s van Netflix. Volgens Verdu is de uitbreiding naar games cruciaal voor Netflix. “We zien enkele bemoedigende tekenen dat gameplay leidt tot een hogere retentie”, schreef het bedrijf dinsdag in zijn rapport aan investeerders.

Het nieuws dat Netflix werkt aan zijn eigen gamestreamingdienst komt enkele weken nadat Google bekendmaakte dat Stadia op 18 januari 2023 stopt vanwege tegenvallende cijfers. Een voordeel voor Netflix is dat het direct een grote doelgroep kan aanspreken dat al ervaring heeft met streaming. De dienst zou er ook goed aandoen om enkele eigen games te ontwikkelen, zodat het zich kan onderscheiden van andere diensten en consoles.