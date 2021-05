Hocus Pocus 2 komt in de herfst van 2022 naar Disney+

Disney heeft bekendgemaakt dat de cultklassieker Hocus Pocus een vervolg krijgt. Hocus Pocus 2 zal in de herfst van 2022 worden uitgebracht op Disney+. De drie Sanderson zusters worden opnieuw gespeeld door Bette Midler, Kathy Najimy en Sarah Jessica Parker. In Hocus Pocus 2 brengen drie jonge vrouwen per ongeluk de gezusters Sanderson terug naar het moderne Salem en moeten ze zien te voorkomen dat de op kinderen beluste heksen een nieuwe ravage aanrichten in de wereld.

De eerste film was geen directe hit, maar dankzij de jaarlijkse Halloween-uitzendingen op het Disney Channel werd het uiteindelijk toch nog een klassieker. Volgens Disney zal de productie van Hocus Pocus 2 dit najaar van start gaan, waarbij Anne Fletcher (27 Dresses, The Proposal) de regietaken overneemt van Adam Shankman (The Wedding Planner, A Walk to Remember) vanwege een conflicterende planning. De laatste zal de productie leiden samen met producenten Lynn Harris, Ralph Winter en David Kirschner.