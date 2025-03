F1 TV Premium-abonnement aangekondigd: release in 2025

F1 TV krijgt binnenkort een nieuw F1 TV Premium-abonnement met verbeterde functionaliteiten. Dit nieuwe abonnement, dat nog dit jaar wordt gelanceerd, biedt onder andere livestreams in 4K-resolutie, de mogelijkheid om op zes apparaten tegelijk te kijken en geavanceerde functies zoals een ‘virtuele pitmuur’ en multiview. De prijs en exacte releasedatum zijn nog niet bekendgemaakt.

F1 TV Premium

Tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers van Liberty Media bevestigde F1-CEO Stefano Domenicali de komst van het premiumabonnement. “We introduceren dit jaar een hoger geprijsd premiumabonnement voor liefhebbers,” aldus Domenicali. Hij benadrukte dat het abonnement extra functies krijgt die inspelen op de wensen van de meest toegewijde F1-fans. Domenicali gaf verder aan dat het aantal F1 TV-abonnees in 2024 met 15% is gestegen. Met de introductie van het Premium-abonnement verwacht F1 een verdere toename van abonnees en extra inkomsten.

Wat biedt F1 TV Premium?

Het nieuwe abonnement komt met een reeks verbeteringen ten opzichte van het huidige F1 TV Pro-pakket. De belangrijkste upgrades zijn:

4K Ultra HD-streams met HDR-ondersteuning

Multiview, waarmee gebruikers meerdere camerastandpunten tegelijk kunnen volgen.

Virtuele pitmuur, een functie die waarschijnlijk extra data en inzichten tijdens races biedt.

Ondersteuning voor zes apparaten, waardoor abonnees op meerdere schermen tegelijk kunnen kijken.

Beschikbaarheid en platformondersteuning

Hoewel het nieuwe abonnement breed wordt uitgerold, blijkt uit informatie op de F1-website dat niet alle features direct op elk platform beschikbaar zullen zijn. Android-gebruikers kunnen bijvoorbeeld wel het abonnement afsluiten via de Google Play Store, maar bepaalde premiumfuncties zullen niet direct beschikbaar zijn op Android-apparaten. Ook andere platforms hebben mogelijk beperkingen, afhankelijk van de implementatie door F1.

Testfase en verwachte impact

De komst van 4K-streaming via F1 TV werd al langer verwacht. Eerdere verwijzingen in de code van de F1 TV-website en tests tijdens de Formule 1-testweek in Bahrein bevestigden dat F1 werkte aan hogere beeldkwaliteit. Tijdens de testdagen werd 4K al beschikbaar gemaakt voor een deel van de Apple TV-gebruikers met een Pro-abonnement, waarschijnlijk om de technologie te testen. Om in de toekomst races in 4K te kunnen bekijken moet je een duurder Premium-abonnement afsluiten, waarbij het nog niet duidelijk is of dit abonnement ook naar Nederland komt. Het is mogelijk dat de samenwerking met Viaplay dit in de weg staat.

Prijs en releasedatum nog onbekend

Hoewel het Premium-abonnement nog in 2025 wordt verwacht, is een exacte lanceerdatum nog niet gedeeld. Ook de prijs blijft vooralsnog onbekend. Momenteel kost een standaard F1 TV Pro-abonnement in Nederland €11,90 per maand.