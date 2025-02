F1 TV krijgt Premium-abonnement met 4K-ondersteuning

F1 TV lijkt zich voor te bereiden op een grote upgrade. Dit jaar gaat de streamingdienst waarschijnlijk eindelijk races in 4K aanbieden, mogelijk met HDR-ondersteuning. Deze nieuwe functie zal vermoedelijk extra kosten met zich meebrengen, aangezien er aanwijzingen zijn gevonden voor een aankomend ‘F1 TV Premium’-abonnement.

F1 TV in 4K

De testdagen in Bahrein starten aanstaande woensdag en het is aannemelijk dat er binnenkort een officiële aankondiging volgt. In de code van de F1 TV-website zijn verwijzingen naar het ‘F1 TV Premium’-abonnement ontdekt. De bijbehorende tekst, “Creëer je ultieme aangepaste raceview. Snelheden van meer dan 320 km/u in kristalhelder 4K UHD,” laat weinig aan de verbeelding over.

Het is nog onduidelijk wat de extra kosten zullen zijn, maar bestaande abonnees krijgen de mogelijkheid om te upgraden. We weten nog niet of Viaplay-abonnees ook toegang zullen hebben tot de Premium-dienst.