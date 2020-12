Disney+ krijgt in 2021 meer volwassen content met Star en hoger prijskaartje

Disney heeft bekendgemaakt dat het de maandelijkse abonnementskosten van zijn streamingdienst Disney+ met €2 gaat verhogen naar €8,99 per maand of €89,99 voor een heel jaar. De prijsverhoging wordt op 23 februari doorgevoerd en hangt samen met de introductie van Star als nieuw kanaal op Disney+. Je kan overigens nu nog profiteren van de oude prijzen, waardoor een jaarabonnement slechts €69,99 kost.

Disney+

Disney+ heeft momenteel 86,8 miljoen wereldwijde abonnees en het bedrijf verwacht dat het tegen het einde van fiscaal 2024 tussen de 230 miljoen en 260 miljoen gebruikers zal bereiken. De prijsverhoging werd onthuld tijdens de investeerdersdag van het bedrijf, waar het 100 nieuwe titels van Marvel, Pixar, Lucasfilm, National Geographic en het eigen merk van Disney aankondigde.

Tip → Neem een jaarabonnement op Disney+ en krijg twee maanden gratis.

Samen met de megalijst met nieuwe films en series van Disney, kwam vorige week het nieuws van een nieuw kanaal voor internationale abonnees: Star. Deze nieuwe hub brengt meer volwassen content uit de bibliotheek van het bedrijf naar Disney+. Star brengt content uit de substudio’s van Disney, waaronder FX, Disney Television, 20th Century Studios & Television, Touchstone, ESPN en andere, afhankelijk van de regio. Star zal internationaal worden gelanceerd als een soort vervanging voor Hulu, dat Disney gebruikt voor de meeste inhoud voor volwassenen en Fox-merken in de VS. Star zal beschikbaar zijn in verschillende markten, waaronder Nederland en België.

“We hebben ons duidelijk gepositioneerd in de leider van de direct-to-consumer-ruimte”, verklaarde voorzitter Bob Iger. De topman was tot februari ceo en onder zijn leiding werd Disney+ geïntroduceerd. De programmeerpijplijn is ‘robuuster’ en ‘ambitieuzer’ geworden dan verwacht werd aan het begin van de transitie, voegde Iger eraan toe. Door de toename van content verschijnen er de komende jaren wekelijks twee nieuwe film of series op Disney+. Die films en series zijn niet goedkoop. Volgens cfo Christine McCarthy verwacht Disney tegen het fiscale jaar 2024 tussen de $8 tot $9 miljard per jaar aan Disney+ te besteden.

De gemiddelde opbrengst per gebruiker, een belangrijke maatstaf die bij streaming wordt gebruikt, valt bij Disney+ iets lager uit in vergelijking met de concurrentie, ondanks de snelle acceptatie van de dienst. Gezien de grote investeringen, gokt het bedrijf erop dat consumenten de hogere prijs zullen accepteren, vooral nu een grotere selectie speelfilms op weg is naar streaming vanwege het coronavirus.