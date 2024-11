Tech aanbiedingen tijdens Black Friday: wat je niet mag missen

Black Friday is hét moment om je oude laptop of tablet te vervangen. Merken zoals Apple, Lenovo, en HP bieden vaak enorme kortingen op hun populairste modellen. Van krachtige laptops voor werk en studie tot lichte tablets voor onderweg, de deals zijn er in alle categorieën. Vooral bundels zijn de moeite waard, zoals een laptop met gratis accessoires of extra software. Een tip: check vooraf welke specificaties je nodig hebt, zodat je niet betaalt voor functies die je niet gebruikt. Welke aanbiedingen dit jaar zeker het overwegen waard zijn om te kopen, lees je in dit blog.

Smartphones en smartwatches

Ben je toe aan een nieuwe smartphone? Bijvoorbeeld omdat je een verouderd model hebt? Tijdens Black Friday kun je vaak flinke kortingen verwachten op high-end modellen zoals de iPhone of Samsung Galaxy. Maar ook budgetvriendelijke toestellen en refurbished opties zijn vaak extra voordelig en dus zeker aantrekkelijk om in huis te halen. Vergeet daarnaast ook de smartwatches niet. Deze handige wearables zijn steeds populairder en worden tijdens Black Friday vaak aangeboden in combinatie met telefoons of apart tegen aantrekkelijke prijzen. Ideaal voor wie een upgrade zoekt of alvast een kerstcadeau voor de meest gezellige tijd van het jaar wil inslaan.

Televisies en home-entertainment

Een nieuwe tv aanschaffen lijkt een investering, maar tijdens Black Friday kan het verrassend betaalbaar worden. Vooral 4K- en OLED-tv’s van merken zoals LG, Sony en Samsung zijn vaak fors afgeprijsd. Let ook op scherpe deals waarbij je bijvoorbeeld een soundbar of abonnement van een streamingdienst erbij krijgt. Daarnaast zijn streaming-apparaten zoals regelmatig flink afgeprijsd. Zo maak je je entertainmentsysteem compleet zonder je budget te overschrijden.

Accessoires en slimme gadgets

Naast de grote items zijn er ook genoeg kleine tech deals om van te profiteren. Draadloze oordopjes, powerbanks, smart home-apparaten zoals slimme lampen of thermostaten – ze zijn allemaal vaak met stevige kortingen te vinden. Dit is het perfecte moment om accessoires in te slaan – bijvoorbeeld tijdens Black Friday Mediamarkt 2024 – of een slimme gadget toe te voegen aan je huishouden. Vergeet ook niet om te kijken naar opslagopties zoals SSD’s of externe harde schijven, vooral als je veel data wilt bewaren.

Black Friday is een waar paradijs voor tech-liefhebbers. Of je nu gaat voor een grote aankoop of gewoon wat handige gadgets zoekt, er is voor ieder wat wils. Zorg dat je wishlist klaarstaat en ga voorbereid de koopjesjacht in!