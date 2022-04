Google Pixel Watch AMA: formaat, sensoren en vergelijking met Apple Watch

De geruchten over een Google Pixel Watch deden al enige tijd de ronde, maar inmiddels is de smartwatch ook vroegtijdig opgedoken. Dat gebeurde op een opmerkelijk manier, want het klokje zou zijn achtergelaten in een restaurant in de Verenigde Staten. Het verhaal doet daarmee sterk denken aan het beruchte iPhone 4-prototype, die in 2010 werd verloren in een bar en enkele dagen later werd gelekt. De persoon die zijn hand heeft weten te leggen op de Pixel Watch heeft inmiddels ook een Reddit AMA gehouden met enkele nieuwe details.

Google Pixel Watch

Het ontwerp van de Google Pixel Watch is inmiddels geen geheim meer, echter is het nog niet duidelijk hoe de interface van Wear OS 3 eruit zal komen te zien. Op de gepubliceerde foto’s was alleen het opstartscherm met de letter ‘G’ zichtbaar en helaas is de accu helemaal dood. De Reddit-gebruiker tagtech414 heeft geprobeerd om de smartwatch weer tot leven te brengen met twee Qi-oplader en Battery Share op een Pixel 6. Helaas zonder succes, want de oplader detecteert het apparaat en stopt daarna direct. Het is waarschijnlijk een beveiliging die Google heeft ingebouwd voor situaties als deze.

In de foto hierboven wordt de Pixel Watch vergeleken met een 40mm Apple Watch en een 46mm Galaxy Watch. De Google Pixel Watch is 40mm breed en 14mm dik. Het scherm is naar verluidt 30mm (zonder bezel) en het slimme horloge weegt 36g. Op de achterkant zien we Latijnse tekst en dit is vermoedelijk een placeholder tijdens de prototypefase.

De zeer bolle achterkant wordt gedefinieerd door een pilvormige uitsparing met vier sensoren die horizontaal zijn uitgelijnd. Deze zijn vermoedelijk voor de hartslagsensor en andere gezondheidsfuncties. Het zal vermoedelijk ook mogelijk zijn om een ecg te maken met de Pixel Watch.

Volgens de ‘ontdekker’ voelt de Pixel Watch erg premium aan. De gebruiker vergeleek de kroon met de Apple Watch. “Er is een vrij grote platte knop boven de kroon en de kroon klikt in. Een goede strakke low travel klik. Zeer vergelijkbaar met de Apple Watch.” Er is ook een nieuwe foto van de luidsprekergrill aan de linkerkant met een ander gat erboven voor de microfoon of hoogtemeter.

Verder is er een knop waarmee je het polsbandje kan verwijderen. “Yup! Ze schuiven in en er lijkt een klein lipje onder elke knop te zitten zodat de polsbandjes vastgrijpen en vergrendelen. Ik zal het testen als ik de bandjes heb.”