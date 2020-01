Garmin Vivoactive 3 Music alleen vandaag voor 199 euro bij Bol.com

Garmin-fans opgelet, want de komende 24 uur is de Garmin Vivoactive 3 Music in de aanbieding bij Bol.com. De smartwatch voor de muzikale sportieveling is voor slechts 199 euro te bestellen, terwijl het product bij de concurrentie voor 249 euro wordt aangeboden. Alleen de kleur Graniet Blauw is nog beschikbaar. De Garmin Vivoactive 3 Music is geschikt voor iOS, Android en Windows.

Met de Garmin Vivoactive 3 Music om je pols heb je een stijlvolle smartwatch en een sporthorloge in één. Met het gemak van de automatische sportprofielen begin je direct aan je workout zonder handmatige instellingen. En de rest van de dag dan? Ook buiten workouts om trackt de Vivoactive 3 Music al jouw dagelijkse inspanningen. Alle activiteiten worden vervolgens automatisch gesynchroniseerd in de gratis Garmin Connect app zodat je in no-time jouw progressie kunt checken op je smartphone of laptop. Om het leven dan nog gemakkelijker te maken betaal je contactloos via Garmin Pay en luister je muziek via je smartwatch. De Garmin Vivoactive 3 Music is alles wat je nodig hebt, in één horloge.