Apple Watch Ultra kopen? Hier is nog voorraad

Vanaf vrijdag 23 september is de Apple Watch Ultra beschikbaar in Nederland, maar het is nog de vraag of de robuuste smartwatch ook daadwerkelijk in de winkels zal liggen. Tijdens de periode van pre-order is de Watch Ultra uitverkocht geraakt bij verschillende retailers, echter zijn er nog enkele exemplaren uit voorraad leverbaar in Nederland. In dit artikel houden we bij waar je de smartwatch nog kan kopen.

Apple Watch Ultra

De Apple Watch Ultra is de ultieme smartwatch voor Apple-fans met een sportief leven. Het model is uitgerust met een groter 1,99-inch always-on-scherm, een steviger bandje en een robuuste behuizing van titanium met een nieuw ontwerp. Hier zijn de beste plaatsen waar je de nieuwste Apple Watch Ultra nog kunt bestellen. Op dit moment is het slimme klokje uit voorraad leverbaar bij de volgende partijen:

MediaMarkt