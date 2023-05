Apple Watch Series 9 krijgt snellere en efficiëntere chip

De Apple Watch Series 9 zal volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman worden aangedreven door een nieuwe chip, die gebaseerd zal zijn op de Apple A15, welke zijn debuut maakte met de iPhone 13-serie. Apple gebruikt voor Series 7 en 8 een chip die nagenoeg identiek was aan de S6-soc van Series 6. Het bedrijf heeft wel de naam gewijzigd naar de S8, echter levert de chip geen verbeterde prestaties.

Apple Watch Series 9

Gurman claimt dat de chip van Apple Watch Series 9 een nieuwe processor is in plaats van een rebranding. Het ontwerp zou gebaseerd zijn op de Apple A15, wat moet resulteren in betere prestaties en een langere accuduur. De chip moet helpen om nieuwe functies van watchOS 10 te realiseren. Meerdere bronnen verwachten dat Apple de interface van het besturingssysteem onder handen gaat nemen met een nieuw widget-systeem.

De verwachting is dat Apple Watch Series 9 in september wordt aangekondigd. Het ontwerp zou grotendeels ongewijzigd blijven.