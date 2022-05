Apple Watch Series 8 kan mogelijk lichaamstemperatuur meten

Vorig jaar gingen er geruchten dat de Apple Watch een sensor zou krijgen om de lichaamstemperatuur te meten, maar deze functie werd uiteindelijk niet geïntroduceerd, net als het verwachte vernieuwde ontwerp. We zijn inmiddels een jaar verder en dezelfde geruchten duiken op voor Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 8

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo zou Apple Watch Series 8 over deze functie kunnen beschikken wanneer het aan één belangrijke voorwaarde voldoet. “Apple heeft de lichaamstemperatuurmeting voor Apple Watch Series 7 geannuleerd, omdat het algoritme zich niet kwalificeerde voordat het vorig jaar de EVT-fase inging. Ik geloof dat Apple Watch Series 8 in 2H22 lichaamstemperatuur kan meten als het algoritme kan voldoen aan Apple’s hoge eisen voor de massaproductie.”

Apple canceled body temperature measurement for Apple Watch 7 because the algorithm failed to qualify before entering EVT stage last year. I believe Apple Watch 8 in 2H22 could take body temperature if the algorithm can meet Apple's high requirements before mass production. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022

De pols wordt doorgaans niet gebruikt om de lichaamstemperatuur te meten, waardoor een nauwkeurig algoritme noodzakelijk is. “De uitdaging bij het implementeren van nauwkeurige lichaamstemperatuurmeting is dat de huidtemperatuur snel varieert afhankelijk van de buitenomgeving. Een smartwatch kan qua hardware geen volledige temperatuurmeting van het lichaam ondersteunen, dus is er een uitstekend algoritme nodig om samen te werken”, zo legt Kuo uit.

Apple Watch Series 8 zou niet de enige smartwatch zijn met deze functie, want Samsung zou ook werken aan soortgelijke sensor. Het bedrijf zou volgens Kuo echter tegen dezelfde problemen aanlopen. “In tegenstelling tot eerdere berichten in de media, denk ik dat Samsung Galaxy Watch 5 in 2H22 de meting van de lichaamstemperatuur mogelijk niet ondersteunt als gevolg van algoritmebeperkingen.”

De verwachting is dat Apple Watch Series 8 in september of oktober wordt uitgebracht.