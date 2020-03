‘Apple Watch Series 6 kan zuurstofniveau in bloed meten’

Apple Watch Series 6 krijgt mogelijk een nieuwe functie waarmee het zuurstofniveau in het bloed kan worden gemeten. Dat claimt de doorgaans goed geïnformeerde website 9to5Mac op basis van code in het nog niet uitgebrachte iOS 14.

Bloedzuurstofverzadiging fluctueert van nature gedurende de dag, maar grote variaties kunnen worden gekoppeld aan gezondheidsproblemen. 95-100 procent zuurstof in het bloed wordt bijvoorbeeld als normaal beschouwd, maar een daling onder dat percentage kan een teken zijn van een ernstig ademhalings- of hartprobleem.

De Apple Watch zal in de toekomst een gezondheidsmelding weergeven wanneer het zuurstofniveau in het bloed onder een bepaalde drempel valt. Dit is vermoedelijk vergelijkbaar met de notificaties voor een te lage of hoge hartslag. Vroege prototypes van de eerste ‌Apple Watch‌ bevatten sensoren die onder andere het zuurstofniveau in het bloed kunnen meten, maar veel van deze functies zijn nooit in het eindproduct gekomen vanwege consistentieproblemen.

Het is nog onbekend welke hardware en software vereist is om deze functionaliteit mogelijk te maken, maar het is niet ondenkbaar dat dit een exclusieve functies wordt van Apple Watch Series 6. De nieuwe Apple Watch-modellen worden ergens in de tweede helft van 2020 verwacht, net als software-update watchOS 7. Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat Apple ook werkt aan slaaptracking voor de volgende generatie Apple Watch.