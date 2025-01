Apple Watch SE, Series 11 en Ultra 3: wat kunnen we verwachten?

Apple lanceert dit jaar waarschijnlijk de derde generatie van de Apple Watch SE. Volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgt dit model een fris, nieuw ontwerp, terwijl de Apple Watch Series 11 en Ultra 3 qua uiterlijk vrijwel ongewijzigd blijven. Het bedrijf zou voor de duurdere modellen mogelijk bloeddrukmonitoring willen introduceren.

Apple Watch SE

De huidige Apple Watch SE, gelanceerd in september 2022, biedt een betaalbaar alternatief binnen het Apple Watch-assortiment. De aankomende derde generatie belooft echter meer dan een simpele upgrade te worden. Hoewel Gurman nog geen details heeft gedeeld over het exacte ontwerp, hintte hij eerder op een mogelijk plastic behuizing, vergelijkbaar met de kleurrijke iPhone 5c uit 2013. Momenteel gebruikt Apple aluminium voor de SE-modellen.

Een plastic behuizing kan niet alleen kostenbesparend zijn, maar ook ruimte bieden voor een breed scala aan opvallende kleuren. Dit maakt de nieuwe SE mogelijk aantrekkelijker voor jongere consumenten of ouders die een smartwatch voor hun kinderen overwegen. Naast een mogelijk nieuw ontwerp, wordt verwacht dat de volgende Apple Watch SE zal worden aangedreven door een nieuwe chip. Dit zou zorgen voor snellere prestaties en een soepelere gebruikerservaring in vergelijking met het huidige model.

Volgens Gurman kunnen we de derde generatie Apple Watch SE verwachten in september 2025, samen Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3. De duurdere modellen blijven qua ontwerp grotendeels hetzelfde. Toch zullen deze modellen naar verwachting nieuwe technologieën introduceren, zoals satellietconnectiviteit, 5G RedCap en bloeddrukmonitoring.

De Apple Watch Ultra 3 zal naar verluidt ondersteuning bieden voor satellietconnectiviteit, wat gebruikers in staat stelt om ook in afgelegen gebieden verbonden te blijven. Daarnaast wordt bloeddrukmonitoring verwacht voor zowel de Series 11 als de Ultra 3. Hoewel deze functie geen exacte waarden zal geven, kan het gebruikers waarschuwen voor mogelijke hypertensie. Verder werkt Apple aan een nieuwe AI-coachingdienst en een vernieuwde Gezondheid-app. Het is echter nog niet bekend wanneer beide worden geïntroduceerd.