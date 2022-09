Zo groot zijn de accu’s van de iPhone 14 (Plus) en iPhone 14 Pro (Max)

Apple deelt publiekelijk nooit de accucapaciteit van zijn iPhones, maar deze informatie is wel terug te vinden in de database van een Chinese telecomwaakhond. Hieruit blijkt dat de iPhone 14, iPhone 14 Plus en iPhone 14 Pro zijn uitgerust met grotere accu’s, terwijl de iPhone 14 Pro Max het moet doen met iets minder capaciteit.

Accucapaciteit iPhone 14

Volgens Apple komen alle iPhone 14-modellen moeiteloos de dag door en kunnen ze offlinevideo’s tot één uur langer afspelen in vergelijking met de iPhone 13-serie. De vergelijking met de 6,7-inch iPhone 14 Plus is simpelweg niet te maken, omdat het toestel de aanzienlijk kleinere 5,4-inch iPhone 13 Mini vervangt. Dit zijn de specificaties van de toestellen:

iPhone 13

iPhone 13 mini: 2406 mAh

iPhone 13: 3227 mAh

iPhone 13 Pro: 3095 mAh

iPhone 13 Pro Max: 4,352 mAh

iPhone 14

iPhone 14: 3279 mAh

iPhone 14 Plus: 4325 mAh

iPhone 14 Pro: 3200 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh

De grotere accu van de iPhone 14 Pro resulteert vermoedelijk niet direct in een langere accuduur, want de Pro-modellen hebben dit jaar voor het eerst een always-on-display gekregen. Het is nog niet exact duidelijk welk effect dit gaat hebben, echter komt het de accuduur zeker niet ten goede. Apple heeft dit nadeel proberen te minimaliseren met de introductie van Apple A16 Bionic-set en een ProMotion-scherm dat op een verversingssnelheid van slechts 1 Hz kan werken om energie te besparen.

Sinds afgelopen vrijdag zijn de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max beschikbaar voor pre-order. Drie van de toestellen worden op vrijdag 16 gelanceerd en de iPhone 14 Plus is vanaf 7 oktober verkrijgbaar.