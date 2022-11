Zelf video’s monteren? Check deze online editingtools en bewerkingsapps

Aan de slag met video? Vandaag de dag is video onmisbaar binnen de bedrijfsmarketing. Als je als bedrijf of zelfstandig ondernemer echt op wil vallen, zul je er toch aan moeten geloven en met video moeten beginnen. Het fijne van een product- of bedrijfsfilm is dat je er meer klanten mee kunt werven en je het productverkoop kan vergroten. Dan moeten je video’s natuurlijk wel hoge kwaliteit uitstralen.

Een vast format

De kijker houdt van content die herkenbaar is. Maak dus gebruik van een vast format: begin met een intro en eindig met een outro, waarin je je logo en de bedrijfskleuren verwerkt. Geef al je productvideo’s dezelfde opzet.

Verschillende online editing tools

Er zijn video’s die je prima zelf kunt maken. Een vlog of simpele sfeerimpressie voor op sociale media doe je gemakkelijk zelf. Hiervoor kun je verschillende online editing tools gebruiken. Vaak zijn deze gewoon gratis. Denk aan:

Invideo

Canva

Biteable

Dit heeft Invideo te bieden

Invideo is een website met tal van tutorials. Je kunt drie verschillende abonnementen afsluiten. Zoals de naam van het “Free” abonnement al aangeeft, is deze volledig gratis. Hiermee zal er wel een watermerk op je video’s verschijnen. Je krijgt toegang tot meer dan 5.000 verschillende video templates en een zeer uitgebreide Media Library. Voor de uitgebreidere abonnementen “Business” en “Unlimited” betaal je 15 tot 30 euro per maand.

Dit kun je met Canva

Canva wordt, naar eigen zeggen, vooral door teams gebruikt. Deze kunnen samen collectieve doelen bereiken en professionele designs ontwerpen. Canva Free is gratis. Hierbij kun je uit liefst 100+ verschillende designtypes (voor sociale media en meer) Je krijgt toegang tot meer dan een kwart miljoen templates. Canva Pro (voor bedrijven) kost 11,99 euro per persoon en is voor maximaal vijf personen. Hierbij kun je zo weinig als 2,39 euro per persoon per maand betalen. Je kunt er onder meer sociale media content mee klaarstomen voor acht typen platforms.

Biteable uitproberen

Hoe behapbaar is Biteable? Het gratis abonnement kost je niets. Wel heb je last van het watermerk. Je krijgt toegang tot liefst vier miljoen afbeeldingen, clips en animaties. Kies je voor “Ultimate”, bedoeld voor professionals, dan betaal je zo’n 50 euro per maand. “Teams” is voor bedrijven en meerdere personen. Dit kost 2.500 euro per jaar, maar wordt gebruikt door maximaal 5 teamleden tegelijkertijd. “Teams” is een dure maar nuttige optie voor grote bedrijven.

Videobewerking apps voor je telefoon

Natuurlijk kun je ook video’s bewerken op je telefoon. Hiervoor gebruik je onder andere:

Adobe Premiere Rush

Quik

KineMaster

Impressie van een videobewerkingstool op een telefoon.

Hoe werkt Adobe Premiere Rush?

Adobe Premiere Rush is gratis. Het programma werkt zowel op mobiele apparaten als op desktop. Je kunt er eindeloos creatief mee zijn. Het werkt net zo gemakkelijk als sociale media.

Wat kun je met Quik?

Quik organiseert je foto- en videobestanden voor je. Deze kun je gemakkelijk bewerken en vervolgens delen. Voeg stilistische frames, thema’s en filters toe. Ook kun je met Quik live streamen.

De vele toepassingen van Kinemaster

Waarom Kinemaster? Kinemaster is een krachtige tool die je zowel op je telefoon, je tablet als je Chromebook kunt gebruiken. Je kunt er gemakkelijk video’s mee bewerken en uploaden. KineMaster wordt onder meer gebruikt voor YouTube video, Instagram video en TikTok.

Cursus video montage volgen

Ga je zelf aan de slag met videobewerking? Verdiep je dan eerst in de basis van videobewerking, bijvoorbeeld via een eenvoudige e-book cursus video bewerken vol praktische oefeningen en stappenplannen per videotype.