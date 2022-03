YouTube-app Vanced stopt vanwege juridische redenen

Het heeft even geduurd, maar Google is er dan toch eindelijk in geslaagd om de populaire YouTube-app Vanced een halt toe te brengen. De ontwikkelaars van de app hebben bekendgemaakt dat het project is stopgezet vanwege juridische redenen en de downloadlinks zullen in de komende dagen worden verwijderd.

Vanced zal voorlopig blijven werken op Android-apparaten, echter ligt het voor de hand dat YouTube verschillende wijzigingen zal doorvoeren zodat de app zijn voordelen verliest. De app maakt het mogelijk om alle advertenties op YouTube te blokkeren, content in de achtergrond af te spelen en picture-in-picture te activeren zonder een Premium-abonnement af te sluiten. Verder heeft de app een zwart thema en aanpassingen, waaronder het tonen van dislikes, die niet worden aangeboden in de officiële YouTube-app voor Android.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it's something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.

— Vanced Official (@YTVanced) March 13, 2022