Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro krijgen oledscherm met 90Hz-verversingssnelheid

Xiaomi gaat de Mi 10 en Mi 10 Pro op donderdag 13 februari onthullen in China. Veel verrassingen hoeven we echter niet te verwachten, want vrijwel alle specificaties en functies zijn vroegtijdig gelekt of door het bedrijf zelf naar buiten gebracht. De laatste informatie is afkomstig van de Weibo-accounts van Xiaomi en zijn ceo Lei Jun. We weten daardoor dat de Mi 10 een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz krijgt en dat het toestel ondersteuning zal bieden voor snelladen tot 50W.

Het oledscherm van de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro kan een piekhelderheid van 1120 nits bereiken. Daarnaast heeft het scherm ondersteuning voor HDR10+ en dekking van de DCI-P3 kleurruimte. Tegelijkertijd lekte een er een foto van de accu, die een capaciteit heeft van 4400mAh. De smartphones ondersteunen ook 30W draadloos opladen met Xiaomi’s eigen oplaadpad en 10W omgekeerd laden naar andere draadloze apparaten.

Op 23 februari zal er meer informatie bekend worden gemaakt over de wereldwijde release en prijzen.